Pozo Amarillo y El Rollo, los próximos en renovar tuberías Antes de que acabe el año, comenzará la renovación en las 18 calles que restan del plan. Estrenarán tuberías 10 vías en El Rollo, cinco, en Pizarrales, y dos, en la zona norte de Chamberí

Zanja para cambiar las tuberías en el último tramo del paseo de la Estación, ayer.

Belén Hernández Salamanca Miércoles, 12 de noviembre 2025, 19:31

En las siete semanas que restan para finalizar el año comenzarán las obras de renovación de las tuberías de abastecimiento de agua en las 18 calles pendientes del plan municipal previsto para este ejercicio.

Una vez concluyan los trabajos en el paseo de la Estación —donde la empresa concesionaria avanza ya en la tercera y última fase del proyecto—, la siguiente zona en beneficiarse de la sustitución de la red será Pozo Amarillo. En esta céntrica vía se renovará la infraestructura en todo el tramo, es decir, entre la plaza de Santa Eulalia y la plaza del Mercado.

Se reemplazará la actual red, con más de 30 años de antigüedad, por tuberías de fundición dúctil de 150 milímetros de diámetro. Además, al igual que en el paseo de la Estación, se renovarán las acometidas domiciliarias, se instalarán bocas de riego, hidrantes contra incendios y ventosas donde sea necesario, así como pozos de limpieza y desagüe.

Por otro lado, la renovación se extenderá también a diez calles del barrio de El Rollo: Fuengirola, Feral, Gerona, Mieres, La Coruña, Fontiveros, Madrigal de las Altas Torres, Alicante, Pintor González Ubierna y Orense.

Según el pliego de contratación de los trabajos, la nueva red de tuberías se colocará de forma paralela a los conductos actuales.

En Pizarrales, las actuaciones alcanzarán cinco calles más, con lo que se completará la renovación de la zona. En concreto, las obras comenzarán en las calles San Matías, Santa Rosa de Lima, San Ernesto, Teso de Buenavista y León.

Por último, aunque Chamberí ya se ha beneficiado este año de un importante proyecto de renovación de tuberías —tras los continuos reventones registrados en los últimos años—, aún quedan dos calles pendientes de actuación: Gil González Dávila y César Real de la Riva, situadas al norte del barrio.

Con esta intervención se renovará más de un kilómetro de canalizaciones, en concreto 1.016 metros. Asimismo, se prevén trabajos de acondicionamiento en las zonas de obra, como la reparación de aceras y bordillos deteriorados.