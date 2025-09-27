Portugal une de nuevo este domingo Lisboa y Vilar Formoso por tren y Puente no baraja ampliarlo a Salamanca

Carlos Rincón Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:12 Comenta Compartir

En menos de cinco horas, o en seis horas y media con una peor combinación, se puede llegar este domingo en tren desde Lisboa a la frontera con Salamanca realizando un único transbordo. Este domingo Portugal recupera el servicio en toda su línea Beira Alta, un importante paso que restablece la conexión entre Vilar Formoso y la capital lusa, así como con Coimbra, Guarda, Aveiro y otras ciudades lusas. Sin embargo, en España sigue sin haber opción de llegar en tren desde la capital del Tormes o desde Ciudad Rodrigo a la frontera con Portugal, a Fuentes de Oñoro, para poder continuar viaje desde allí hacia la capital del país vecino. El Ministerio de Transportes no tiene «ninguna previsión» de recuperar esa conexión que hasta que comenzó la pandemia contaba con enlaces directos gracias a los trenes Lusitania y Sud Expreso.

Infraestructuras de Portugal reabre este domingo al tráfico ferroviario el tramo de 190 kilómetros de vía entre Pamphilosa y Vilar Formoso tras más de tres años de trabajos de modernización. Y con ello se reanuda el servicio de transporte de pasajeros hasta la frontera con la provincia de Salamanca. Este domingo entra en funcionamiento además el enlace de Mealhada, una línea ferroviaria de 3,2 kilómetros que conecta directamente la Línea Norte de Portugal con la Línea Beira Alta. Esta nueva infraestructura simplifica las conexiones entre el norte y el interior del país vecino, beneficiando tanto a los pasajeros como al transporte de mercancías al mejorar las conexiones con los puertos de Aveiro y Leixões —claves para el Puerto Seco y la Zona de Actividades Logísticas de Salamanca—, así como con las redes ferroviarias de España y el resto de Europa.

Mientras tanto en la línea entre Salamanca y Fuentes de Oñoro que es la que conectaría con la de Vilar Formoso continúan las obras de electrificación, que acumulan ya cuatro años de retraso y no tienen una fecha clara de culminación. Por esta línea no ha vuelto a pasar ningún tren regular de transporte de pasajeros desde mediados de marzo de 2020, cuando con motivo de la crisis sanitaria provocada por la covid se suspendieron las conexiones ferroviarias.

No obstante, el Gobierno de Pedro Sánchez no incluye en sus planes a corto plazo el restablecimiento de las conexiones por tren entre Salamanca y Lisboa. En una respuesta por escrito del Ministerio de Transportes a los diputados nacionales del PP por Salamanca del pasado marzo, el Ejecutivo aseguraba que no se había mantenido ninguna conversación entre Renfe y Combois de Portugal para recuperar esos enlaces. En la misma línea, meses antes el Gobierno recalcaba, también por escrito, que no tenía «ninguna previsión» de reponer el tren Lusitania insistiendo en que se trataba de un servicio comercial sin «ningún tipo de aportación pública» y que no baraja retomar en base a «criterios de eficiencia y viabilidad».