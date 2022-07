¿Por qué se están quemando los montes?

Parece claro que no. La Junta de Castilla y León mantuvo las mismas inversiones y el mismo operativo en 2019 que en los años 20 y 21 cuando la pandemia del coronavirus afectó a la sociedad. Los mismos fondos europeos que propiciaban subvenciones para la limpieza de montes se han concedido y el operativo mixto que tenía el Gobierno autonómico es similar al que se ha desarrollado. Aunque consideran que los medios son insuficientes, los brigadistas corroboran que durante la pandemia no hubo merma alguna.

Esta es una de las grandes críticas a la gestión de la Consejería de Medio Ambiente. Partidos políticos de la oposición, sindicatos y trabajadores coinciden en señalar que el sistema que mantiene la Junta “es propio de los años 90”. Señalan que solo se encuentra al cien por cien durante los meses de julio, agosto y septiembre y que el resto del año se desarrolla con un personal fijo y la contratación de 16 empresas externas que van rotando en función de las necesidades que existen en la Comunidad.

Se quejan de que es un operativo que no tiene en cuenta la prevención. Comunidades como Extremadura, Andalucía, Castilla La-Mancha o La Rioja mantienen este sistema mixto con el que cuenta Castilla y León. El operativo de la Región alcanza las 4.500 personas (agentes medioambientales, técnicos, conductores y mangueristas, brigadistas de las cuadrillas de helicópteros y de tierra o pilotos). Eso no significa, según la Junta, que en otros momentos no haya medios adecuados, de hecho en el mes de junio el operativo dispuso ya de una parte importante de sus recursos.