Pilar Bullón, en el quiosco que regenta en el parque Picasso. LAYA

El popular quiosco que sacó adelante a una mujer viuda con sus tres hijos: «Mi madre fue muy valiente»

Tras perder a su marido en un accidente, Pilar García abrió hace décadas un quiosco en el parque Picasso para criar a sus tres hijos. Su hija Pilar Bullón continúa el legado, recordando cómo ese local fue escuela, cuna y hogar para tres generaciones

María Regadera

María Regadera

Salamanca

Jueves, 7 de agosto 2025, 17:16

Cuando Pilar García se quedó viuda con tan solo 36 años y tres hijos pequeños, el mundo se le vino abajo. Su marido, camionero de profesión, falleció en un accidente cuando la familia atravesaba uno de los momentos más felices, ya que acababan de mudarse a un bloque nuevo en Salamanca. Pilar Bullón, dueña actual del negocio e hija del matrimonio, recuerda que tenía en ese momento solo nueve años. Su madre, sin experiencia laboral fuera del hogar, tomó una decisión valiente que marcaría el destino de la familia: abrir un quiosco. «No sabía qué hacer con tres niños pequeños y sin recursos. Se planteó montar una floristería o un estanco, pero no se lo concedieron. Al final, optó por lo más fácil, un quiosco de chucherías y pan», cuenta Bullón. Tanto la actual dueña, como el resto de sus hermanos, se volcaron plenamente con el proyecto empresarial de su madre desde muy pequeñitos: «Desde los catorce años me quedaba sola en la tienda, al igual que mis hermanos», asegura.

Los inicios fueron modestos. No había prensa, ni juguetes, ni fotocopiadora, solo dulces y pan en un barrio lleno de niños y familias que les colmaron de cariño desde el minuto cero. Con el tiempo, el quiosco se transformó en el núcleo vital de toda la familia. «Mis hijos se criaron aquí, en una cunita en el almacén», recuerda Bullón. A falta de bajas maternales, la tienda fue guardería improvisada, aula de estudio e incluso refugio emocional. «Yo salía del hospital tras dar a luz y a los días ya estaba despachando con mi madre. Además, ella también cuidó a mis abuelos aquí, toda nuestra vida ha pasado aquí», recuerda nostálgica.

Pilar Bullón estudió Trabajo Social, pero pronto entendió que su lugar estaba en el negocio familiar. Junto a su madre, hizo una ampliación e introdujo prensa, juguetes y fotocopias. Además, durante prácticamente una década, instalaron un locutorio con seis cabinas. Con la llegada de internet y WhatsApp, esta propuesta desapareció y el quiosco volvió a reinventarse: hoy ofrece paquetería, lo que atrae a un público joven. «Muchos vienen a recoger paquetes y de paso compran algo. Es lo que da vida al negocio», afirma Bullón.

Pero el alma del quiosco sigue siendo la cercanía al público y el trato familiar. «Mi madre trabajó aquí hasta que la pandemia la obligó a jubilarse. Había superado dos cánceres, pero seguía viniendo todos los días». No obstante, el marido de Bullón también le ayuda con el negocio cuando ella lo necesita. Aunque Pilar es consciente de que el quiosco tiene fecha de caducidad, se resiste a pensar en el cierre. «Esto me hace feliz, mi faceta como empresaria me gusta mucho. Además, gracias a ello he podido pasar tiempo con mi madre y con mis hijos».

Lo que sí tiene muy claro es el orgullo y admiración que siente hacia su madre. «Fue muy valiente. Sacó adelante a tres hijos sola, sin apenas ayuda, con una sonrisa y sin que nos faltara nunca nada».

