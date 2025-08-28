El polémico exjuez Presencia, un interno más de la prisión de Topas por sus masivas denuncias falsas Condenado por prevaricar e investigado por lucrarse difundiendo noticias engañosas, se enfrenta a la justicia desde el módulo 4

El controvertido exjuez Fernando Presencia, conocido entre otras cosas por sus masivas denuncias desde prisión a través de TikTok, ha sido trasladado recientemente al centro penitenciario de Topas. Según ha podido confirmar LA GACETA, se encuentra en el módulo 4 del penal salmantino.

La decisión llega después de que la Audiencia Nacional ordenara en junio de 2023 su ingreso en prisión por la presentación masiva de denuncias, al parecer, falsas. Desde entonces, Presencia ha pasado por distintos centros penitenciarios antes de su llegada a Topas.

Su figura ha estado rodeada de polémica durante años, tanto por su actividad judicial como por su presencia mediática, especialmente en redes sociales, donde sus vídeos y declaraciones han generado constantes debates y críticas.

Presencia fue condenado por prevaricar e investigado por enriquecerse con noticias y denuncias falsas. Fue juez decano de la localidad de Talavera de la Reina hasta que, según publicó en su momento elDiario.es, el Tribunal Supremo confirmó dos condenas para él por prevaricación que le apartaron de manera permanente de la carrera judicial. Dos condenas por favorecer a amigos y conocidos desde su juzgado en diversos pleitos que él, desde entonces, atribuye a una conspiración judicial y política contra él por denunciar la corrupción y, en su momento, haber promovido la dación en pago.

Desde entonces, ha dedicado años a presentar denuncias masivas contra jueces, fiscales y políticos, muchas de las cuales han sido consideradas falsas.

Según las investigaciones de la Audiencia Nacional, su objetivo era lucrarse con estas denuncias y noticias difundidas a través de la asociación ACODAP, que servía para canalizar dinero hacia él y sus colaboradores, señala elDiario.es.

A finales del mes de junio de 2023, la Audiencia Nacional ordenó su ingreso en prisión preventiva tras no presentarse a una citación judicial. El Ministerio Público consideró que existía riesgo de fuga, destrucción de pruebas y continuación delictiva. Junto a Presencia, fueron encarcelados los hermanos Alberto y Santiago Royuela y el periodista Juan Martínez Grasa, todos vinculados al 'Expediente Royuela', un entramado de miles de documentos supuestamente falsos usados para difamar y acusar en masa a magistrados y fiscales.

El juez Gadea, que instruye el caso, destacó que Presencia seguía presentándose como magistrado en activo, tratando de cobijarse bajo un halo de impunidad que no corresponde a nadie, ni siquiera a autoridades del más alto nivel. La justicia apunta que su estructura estaba orientada exclusivamente al enriquecimiento ilícito propio y de sus colaboradores, y que las noticias falsas seguían fluyendo incluso tras múltiples advertencias y medidas cautelares.

Su llegada a Topas convierte a Salamanca en el nuevo escenario de la estancia penitenciaria de uno de los personajes más controvertidos del último panorama judicial.

