Polémica entre PP y PSOE por las 'pantallas fantasma' de los mercados Los socialistas critican que no funcionan y el Gobierno municipal insiste en que aún no ha concluido la instalación del sistema

Carlos Rincón Miércoles, 13 de agosto 2025, 19:12

Hace casi dos meses que el concejal de Comercio y Mercados, Pedro Martínez, anunció el proceso de digitalización al que se estaba sometiendo los mercados municipales de Salamanca. Dentro de esta iniciativa municipal, se instalaron pantallas informativas para mejorar la experiencia del cliente. En las últimas semanas, en algunos momentos estas televisiones se han podido ver encendidas pero, por lo general, permanecen apagadas. Ante ello, el Grupo Municipal Socialista ha arremetido contra el Gobierno municipal por convertir agosto «en un mes marcado por las ocurrencias, la improvisación y la falta de planificación». Aseguran que estas «pantallas fantasmas», como las denominan, están apagadas o emiten fotografías de bancos de imágenes y sin información. «Tras el polémico gasto de 180.000 euros en las llamadas «macetas gigantes» instaladas de forma fugaz en la calle Compañía para fomentar el comercio de la zona centro, el Consistorio repite la fórmula del decorado vacío sin impacto real», denuncia el PSOE en una nota de prensa.

Ante estas críticas, fuentes del Ayuntamiento insisten en que las pantallas todavía no están emitiendo porque no ha concluido su instalación. Aseguran que la administración local todavía no ha recibido la obra ya que la empresa adjudicataria de este contrato aún está terminando los trabajos para que los vídeos que se proyectaran en los televisores puedan ponerse en remoto. Previsiblemente este sistema se activará en la última semana de agosto cuando está previsto poner en marcha la «Ruta del comercio».

«Han instalado unas pantallas sin ninguna información y los propios comerciantes se preguntan para qué sirven. No hay apoyo al comercio local, solo un escaparate caro que no resuelve los problemas de fondo», asegura la edil socialista, Elvira Sánchez. Frente a ellos, desde el Gobierno de Carlos García Carbayo consideran que la denuncia del principal grupo de la oposición no tiene sentido porque se está criticando el mal funcionamiento de un sistema que ni siquiera ha empezado a operar y en el que está prevista la difusión de vídeos que promuevan el consumo local e informen de otras actividades que se desarrollan en la ciudad. c.r.