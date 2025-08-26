¿Dónde se podrá parar el coche cerca de los colegios este curso? Se permitirá dejar el vehículo unos minutos y con el motor encendido para marcharse cuanto antes

Belén Hernández Salamanca Martes, 26 de agosto 2025, 07:15

Las familias de los escolares podrán aparcar unos minutos para dejar a los niños en determinados puntos ubicados cerca de sus colegios. En el caso de los 13 en entornos más conflictivos desde el punto de seguridad vial, la Concejalía de Policía ha establecido zonas en las que se podrá parar en una ventana de tiempo que abarca 10 minutos antes del horario de entrada y 10 minutos después del de salida.

En el Calasanz: Se permite en Calle Jardines acera derecha sentido Paseo de Canalejas, junto acceso lateral.

En San Juan Bosco: Se permite carril derecho sentido Cuesta de Sancti Spiritus, junto a la acera derecha del Paseo de Canalejas, próxima a las entradas principales. Calle Padilla (ambos lados). Ronda Sancti Spiritus acera izquierda hasta límite Calle Palomo.

En Santa Catalina: Se permite Cuesta de San Blas, acera izquierda desde Peñuelas de San Blas hasta Calle Ancha, Calle Cervantes y Calle Carniceros. Zona de Calle Ramón y Cajal (ensanche después de Domínguez Berrueta, compartido con Maestro Ávila).

En Siervas de San José: Se permite zona de estacionamientos junto a la entrada principal. Calle Abogados de Atocha y Patio de Comedias. Entornos juzgados (fuera de horarios de funcionamiento del mismo).

San José: Se permite en los estacionamientos habilitados en la Avenida de la Merced.

En Teresianas: Se permite en la vía de servicio a la entrada del colegio.

En la Vaguada: Se permite en las inmediaciones de Salas Bajas.

En María Auxiliadora: Se permite la calle Astete. Carril Bus de la Calle María Auxiliadora, tramo entre Av. Portugal y Calle Valencia. Estacionamientos en Av. Portugal (entre Glorieta Los Ovalle y María Auxiliadora).

En Montessori: Se permite junto a la entrada al centro y Av. Gonzalo Torrente Ballester, junto al Parque de los Gozos y las Sombras. Carril derecho junto a las vías del tren en Rector Madruga.

En Maestro Ávila: Se permite Calle Espejo, carril derecho entre San Vicente y Calle Fonseca. Cuesta de San Blas, acera izquierda desde Peñuelas de San Blas hasta Calle Ancha, Zona de Calle Ramón y Cajal (ensanche después de Domínguez Berrueta, compartido con Santa Catalina). Calle Fonseca entre Cuesta de San Blas y Ramón y Cajal, junto a la acera (estrechar acera para permitir la circulación en ambos sentidos durante el horario de entrada/salida).

En Jesuitinas: Se permite acera derecha sentido entrada ciudad, sobre la acera. Zona trasera del centro, carril de circulación (habilitación de entrada al centro por la parte trasera).

En San Estanislao de Kostka: Se permite estacionamiento junto al acceso por el Paseo de San Antonio. Calle Príncipe de Vergara, junto acceso lateral.

En Las Esclavas: Se permite Calle Gómez Ulla, zona de estacionamiento en línea junto al Parque de Picasso. Paseo del Rollo frente a puerta de acceso principal. Estacionamiento en línea Calle Gómez Ulla desde Calle Pontevedra hasta Cruz de Caravaca.