«No podemos garantizar la seguridad en los pueblos si no tenemos guardias civiles» La representante de la asociación Jucil reclama el apoyo de la ciudadanía para que el Gobierno atienda sus reivindicaciones

Marian Vicente Salamanca Jueves, 25 de septiembre 2025, 18:17 Comenta Compartir

El PP traslada su apoyo a la Guardia Civil y llevará una moción a las instituciones en defensa de sus reivindicaciones y de apoyo por los ataques que está recibiendo el Cuerpo por parte del Gobierno, como los intentos por desacreditar a la Unidad Central Operativa (UCO) que ha investigado algunos de los presuntos delitos de corrupción de los exsecretarios de organización del PSOE.

«Hablar de la Guardia Civiles es hablar de los pueblos de la provincia de Salamanca y quien no defiende o ataque a la Guardia Civil no está defendiendo o atacando al mundo rural», ha dicho el secretario provincial del PP, David Mingo, poco antes de la reunión que mantuvo con dos representantes del la Asociación Profesional de la Guardia Civil (Jucil), Sonia Valverde y Raúl Iglesias, y en la que también estuvo presente la vicesecretaria de Organización, Pilar Sánchez.

Mingo mostró el apoyo de los populares a sus reivindicaciones laborales y reclamó el cese de los ataques a la Guardia Civil por parte del Gobierno, concretamente a la UCO, que se dedica a la investigar delitos y desmantelar el crimen organizado o la corrupción.

Sonia Valverde, presidenta de Jucil en Salamanca, reclamó el apoyo de la ciudadanía y de la oposición para que el Gobierno atienda sus reivindicaciones y afirmó que no se puede garantizar la seguridad en los pueblos si no hay agentes porque «el modelo de delitos ha cambiado y el mundo rural tiene los mismos derechos que las ciudades».