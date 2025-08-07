¿Cuánta población ha ganado Salamanca? El incremento de población en el segundo trimestre del año devuelve a la provincia a la cifra de habitantes de hace casi cinco años

Por quinto trimestre consecutivo, Salamanca volvió a sumar población en el segundo tercio de 2025. La provincia alcanza así la cifra más elevada en cinco años. La llegada de inmigrantes le ha permitido recuperar el número de habitantes que tenía hace casi cinco años, en enero de 2021, aunque todavía está a más de 2.500 habitantes de recuperar el número de empadronados previos a la pandemia.

Los datos de la Estadística Continua de Población publicada este jueves por el INE cifra en 328.252 los habitantes de la provincia. Son 216 más que en abril, un 0,07 % y 898 más que un año antes, un 0,27 %.

Hace casi veinte años, desde enero de 2006 que la población española no deja de caer. En este periodo se ha reducido en casi 32.000 personas. En el último año, el descenso ha sido de 1.541, un 0,50 %. Hoy son 304.620 españoles.

Pero la llegada de inmigrantes ha permitido compensar esa caída. La población extranjera de la provincia se situó el 1 de julio en 23.632 personas, un 11,51 % más que el pasado año después de sumar 2.439 vecinos llegados de otros países.

Temas

Emigrantes

sociedad

INE

Población