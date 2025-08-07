Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Decenas de personas paseando por la Rúa. ARCHIVO

¿Cuánta población ha ganado Salamanca?

El incremento de población en el segundo trimestre del año devuelve a la provincia a la cifra de habitantes de hace casi cinco años

Carlos Rincón

Carlos Rincón

Jueves, 7 de agosto 2025, 09:59

Por quinto trimestre consecutivo, Salamanca volvió a sumar población en el segundo tercio de 2025. La provincia alcanza así la cifra más elevada en cinco años. La llegada de inmigrantes le ha permitido recuperar el número de habitantes que tenía hace casi cinco años, en enero de 2021, aunque todavía está a más de 2.500 habitantes de recuperar el número de empadronados previos a la pandemia.

Los datos de la Estadística Continua de Población publicada este jueves por el INE cifra en 328.252 los habitantes de la provincia. Son 216 más que en abril, un 0,07 % y 898 más que un año antes, un 0,27 %.

Hace casi veinte años, desde enero de 2006 que la población española no deja de caer. En este periodo se ha reducido en casi 32.000 personas. En el último año, el descenso ha sido de 1.541, un 0,50 %. Hoy son 304.620 españoles.

Pero la llegada de inmigrantes ha permitido compensar esa caída. La población extranjera de la provincia se situó el 1 de julio en 23.632 personas, un 11,51 % más que el pasado año después de sumar 2.439 vecinos llegados de otros países.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La moda en los bares y restaurantes que harta a los hosteleros: «A escote, no hay pegote»
  2. 2 El mexicano San Román cierra la Feria: ya son oficiales los carteles de La Glorieta
  3. 3 «Me voy con la conciencia tranquila, algo que la empresa de Salamanca no podrá tener»
  4. 4 «Cuando va conmigo sabe que tiene que cuidarme por mi enfermedad»
  5. 5 Sin termómetro y con grados de más: el desajuste térmico en los edificios públicos
  6. 6 Detenidos en Salamanca dos hombres de un grupo organizado e itinerante dedicado a cometer robos en viviendas
  7. 7 Los coches quemados amenazan la seguridad y el campo salmantino en pleno verano
  8. 8 Una decena de medios aéreos y terrestres controlan un incendio en Peralejos de Arriba
  9. 9 ¿Cuándo es el mejor momento para liquidar el trigo y la cebada?
  10. 10 Qué ha ocurrido en Salamanca este miércoles 6 de agosto de 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca ¿Cuánta población ha ganado Salamanca?

¿Cuánta población ha ganado Salamanca?