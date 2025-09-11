Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo. ALMEIDA

«Plena disposición» del Ayuntamiento para que la Vuelta transcurra «con normalidad»

El alcalde, Carlos García Carbayo, asegura que la Policía Local colaborarán «estrechamente» para asegurar el evento

Belén Hernández

Salamanca

Jueves, 11 de septiembre 2025, 14:14

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha asegurado este jueves que la capital está preparada para garantizar la seguridad en el paso de la Vuelta a España, que este viernes llegará a la ciudad en una de sus etapas más esperadas.

En un contexto marcado por las protestas registradas en otras localidades en favor de Palestina y contra el equipo ciclista de Israel, García Carbayo recordó que en Salamanca se ha convocado una Junta Local de Seguridad «con carácter previo» y que existe «contacto permanente y colaboración entre las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado».

El regidor ha subrayado que la Policía Local colaborará estrechamente con la Policía Nacional «para que todo el desarrollo de esta etapa en su paso por la capital sea con normalidad, como siempre ocurren las cosas en Salamanca».

El alcalde ha destacado además la «plena disposición» de los empleados públicos que participarán en el dispositivo, confiando en que la jornada transcurra sin incidentes.

En cuanto al número de agentes locales movilizados, ha recordado que «la Policía Local de Salamanca es la fuerza policial que más efectivos tiene en la ciudad y siempre presta colaboración a la Policía Nacional en cualquier evento».

García Carbayo ha concluido mostrando su confianza en la capacidad de las fuerzas de seguridad y en la coordinación habitual en Salamanca.

Espacios grises

