Juan José se sube al escenario este lunes en sustitución de Rosario Flores. LAYA

La Plaza Mayor se abarrota al son de Antonio José

El artista cordobés ha sido el encargado de sustituir a Rosario Flores este lunes

Alejandro Sardón

Salamanca

Lunes, 8 de septiembre 2025, 22:42

El artista cordobés Antonio José ha sido el encargado de hacer corear en la noche de este lunes a miles de personas en la Plaza Mayor sus canciones pop con reminiscencias flamencas y latinas.

Se ha puesto así el broche de oro a la programación del día de la Virgen de la Vega. La tarea no ha sido fácil, puesto que tuvo que sustituir de forma imprevista y en el último momento a Rosario Flores, que tuvo que cancelar su concierto el domingo por un repentino problema de salud.

El que fuera ganador de la tercera edición de 'La Voz' canta sus temas más conocidos en esta parada por Salamanca antes de comenzar con la recta final de la gira de su último disco, 'El pacto', que le llevará hasta Argentina este próximo otoño.

Antonio José sobre el escenario. LAYA
Imagen principal - Antonio José sobre el escenario.
Imagen secundaria 1 - Antonio José sobre el escenario.
Imagen secundaria 2 - Antonio José sobre el escenario.

