«Antes tenía plaza asegurada, pero ahora si te lo encuentras lleno te quedas fuera» El gran número de viajeros provoca que algunos se queden en tierra en el primer día de las nuevas rutas gratuitas de autobús

M.B. Lunes, 15 de septiembre 2025, 19:58 Comenta Compartir

Este lunes se han puesto en marcha 51 nuevas rutas gratuitas de autobús metropolitano e interurbano de la Junta de Castilla y León, incluidos los trayectos que unen Zamora y Valladolid con Salamanca.

Estas dos rutas comprenderían tanto el servicio ordinario como el exprés en el trayecto a Valladolid, y el autobús directo a Zamora como el que va parando por los pueblos.

En general este servicio ha sido recibido con una gran aceptación por parte de los usuarios, pero uno de los temas que más preocupa entre los viajeros que usan con frecuencia este servicio es el de la imposibilidad de reservar asiento con antelación, hecho que sí se permitía con el antiguo sistema de bonos. De este modo varios viajeros se mostraban preocupados por quedarse en tierra. «Antes tenía plaza asegurada, ahora no sé si la tendré, si te lo encuentras lleno te quedas fuera», afirmaba un usuario habitual que trabaja en Zamora. Otro comentaba, «hoy he ido muy pronto a la estación y el de las 13:30 hacia Salamanca ha dejado a unos 20 sin subir, y les han comentado que esperasen al siguiente que va por los pueblos».

Lo cierto es que se podía observar que este nuevo sistema se ha implantado con cierta premura y aún las empresas no se han podido adaptar del todo a las nuevas necesidades. De hecho eran los propios conductores, en el caso de Zamora los que cobraban el billete, y pasaban el móvil para detectar el código QR, lo que generó una larga cola y un retraso de casi diez minutos en la salida del autobús.

En cualquier caso desde la empresa Avanza, responsable del trayecto Salamanca-Valladolid, informa que, «las rutas han funcionado con total normalidad, y las pequeñas incidencias que se han podido producir son fruto de los inicios de un nuevo proceso».

Otro problema es la incertidumbre a la hora de obtener la tarjeta del Buscyl, necesaria para poder acceder a la gratuidad. Aunque baste solicitarla a la Junta y cumplir con una serie de requisitos aún hay gente que no ha podido tenerla a tiempo. «Todavía no me ha llegado la tarjeta pero es una buena medida, aunque te envían un correo con el QR», afirmaba María Alonso Martín estudiante de filología.

En definitiva, se sumarán desde ayer a este servicio gratuito a la capital las rutas de Ciudad Rodrigo, Fuentes de Oñoro, Topas, Tamames, Villarino, Villavieja de Yeltes, Campillo de Salvatierra, Pitiegua, Garcibuey, Matilla de los Caños del Río y La Sagrada.

Este proceso de implementación de las rutas gratuitas concluirá el 30 de septiembre con la gratuidad de todos los servicios autonómicos.