El DJ con su espectáculo en la Plaza Mayor.
El DJ con su espectáculo en la Plaza Mayor.

El 'play' de LOS40 hizo de la Plaza una radio en vivo

Con Dani Moreno 'El Gallo' y San Bernardino al mando, el ágora se llenó de ritmo, luces y voces con una sesión que unió generaciones y estilos

Celia Luis

Celia Luis

Salamanca

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 22:57

La gran fiesta de LOS40 Sessions demostró su poder de convocatoria y su capacidad para hacer vibrar con la música a los asistentes. La Plaza Mayor de Salamanca se convirtió este miércoles en el epicentro de la fiesta con un show que congregó a cientos de salmantinos bajo las luces y el inconfundible pulso de la mejor música electrónica y los éxitos de la radio musical líder. Desde las 22:00 horas, el ágora se transformó en una pista de baile multitudinaria, donde familias, jóvenes, visitantes y oyentes compartieron una noche vibrante con Dani Moreno 'El Gallo' y San Bernardino como grandes anfitriones.

La energía de Dani Moreno, el locutor más escuchado de la radio musical española y presentador de 'Anda Ya' en LOS40, fue contagiosa desde los primeros acordes. El público se entregó a cada tema, la Plaza se convirtió en una gran pista de baile y nadie se quedó sin cantar.

Junto a Dani Moreno, San Bernardino demostró por qué es un referente de la escena dance nacional, mezclando éxitos actuales e himnos de varias generaciones con destreza y carisma. El espectáculo, enmarcado en las Ferias y Fiestas, se vivió como una celebración colectiva, con una animación constante y un repertorio para todos los gustos musicales. La intensidad del evento y el ánimo de los asistentes fue in crescendo desde el primer minuto y hasta el final del espectáculo, cuando el dúo de DJs se despidió por todo lo alto y agradeció al público y a la organización por su buena acogida.

