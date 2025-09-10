El 'play' de LOS40 hizo de la Plaza una radio en vivo Con Dani Moreno 'El Gallo' y San Bernardino al mando, el ágora se llenó de ritmo, luces y voces con una sesión que unió generaciones y estilos

La gran fiesta de LOS40 Sessions demostró su poder de convocatoria y su capacidad para hacer vibrar con la música a los asistentes. La Plaza Mayor de Salamanca se convirtió este miércoles en el epicentro de la fiesta con un show que congregó a cientos de salmantinos bajo las luces y el inconfundible pulso de la mejor música electrónica y los éxitos de la radio musical líder. Desde las 22:00 horas, el ágora se transformó en una pista de baile multitudinaria, donde familias, jóvenes, visitantes y oyentes compartieron una noche vibrante con Dani Moreno 'El Gallo' y San Bernardino como grandes anfitriones.

La energía de Dani Moreno, el locutor más escuchado de la radio musical española y presentador de 'Anda Ya' en LOS40, fue contagiosa desde los primeros acordes. El público se entregó a cada tema, la Plaza se convirtió en una gran pista de baile y nadie se quedó sin cantar.

LAYA

Junto a Dani Moreno, San Bernardino demostró por qué es un referente de la escena dance nacional, mezclando éxitos actuales e himnos de varias generaciones con destreza y carisma. El espectáculo, enmarcado en las Ferias y Fiestas, se vivió como una celebración colectiva, con una animación constante y un repertorio para todos los gustos musicales. La intensidad del evento y el ánimo de los asistentes fue in crescendo desde el primer minuto y hasta el final del espectáculo, cuando el dúo de DJs se despidió por todo lo alto y agradeció al público y a la organización por su buena acogida.