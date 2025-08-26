Plan escolar de tráfico: parking, puntos rojos y de estacionamiento exprés La Concejalía de Tráfico habilita zonas de aparcamiento rápido en las cercanías de 13 colegios

El Plan de Puntos Rojos y zona de estacionamiento exprés, dos nuevos aparcamientos y el contacto con las direcciones de los colegios serán las cuatro patas fundamentales para garantizar el control sobre la doble fila en los entornos de los centros escolares de la ciudad cuando comience el curso dentro de dos semanas.

El concejal de Tráfico, Ángel Molina, avanzó ayer que un año más se mantendrá la permisividad con los padres que aparquen cerca de los centros 10 minutos antes del horario de entrada del colegio y 10 minutos después de la hora de salida excepto en los «puntos rojos» establecidos y ya conocidos por las familias, zonas especialmente sensibles donde aparcar podría afectar a la circulación del resto de vehículos, además de incrementar el riesgo de atropellos y accidentes.

Si al inicio del curso pasado estos «puntos rojos» se establecieron en 14 centros, posteriormente se ampliaron al resto de colegios para garantizar el acceso seguro de los escolares que van caminando.

Un año más, desde el Departamento de Policía se contactará «con todas las direcciones de los centros afectados» para que recuerden a las familias las localizaciones en las que se permite estacionar durante estas ventanas de permisividad y en las que no se podrá parar «por motivos de seguridad o tráfico», insistió ayer Molina.

«De la misma manera que abrimos esas ventanas a los vehículos, también garantizamos el acceso a los padres que deciden llevar a sus hijos a pie».

Para ello, se han delimitado espacios cercanos a los 13 colegios con más problemas en este sentido al encontrarse en vías de mucho tránsito: Calasanz, San Juan Bosco, Santa Catalina, Siervas, San José, Teresianas, La Vaguada, Salesianos de María Auxiliadora, Montessori, Maestro Ávila, Jesuitinas, San Estanislao de Kostka y Las Esclavas. Se permitirá estacionar «unos minutos» con el motor en marcha para reducir la ocupación de la vía lo máximo posible.

Según advirtió ayer Molina, «los agentes serán muy firmes en esto». Al plan se suma que este inicio de curso las familias contarán con dos aparcamientos nuevos: el de la calle de Las Artes para las del Calasanz y el de la avenida de San Agustín para las del centro del mismo nombre.

