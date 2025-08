Los pisos nuevos en proyecto se disparan: de enero a mayo se visaron más que en todo el pasado año

Carlos Rincón Lunes, 4 de agosto 2025, 06:00 Comenta Compartir

Tras la «fiebre» por las casas unifamiliares que se desató en pandemia, el sector de la construcción vuelve a hacer una fuerte apuesta por los edificios de pisos o, al menos, se plantea hacerla en los próximos meses. El número de viviendas en bloque cuyos proyectos se han visado en la Delegación de Salamanca del Colegio Oficial de Arquitectos de León se ha disparado este año. En solo cinco meses se ha superado ya la cifra de todo 2024 o la de cualquiera de los ejercicios completos posteriores a 2010. Según los datos del Ministerio de Transportes, entre enero y mayo de este año se visaron proyectos para levantar bloques de pisos en la provincia que suman 387 viviendas, un 40 % más que las 275 de todo el año pasado y más del doble que en cualquiera de los cinco años anteriores —de 2019 a 2023—. Se percibe, no obstante, un descenso de la superficie media por vivienda.

No obstante, tanto los arquitectos como los constructores creen que se trata de un aumento circunstancial o coyuntural, pero que, de momento, no se puede hablar de un «boom» o de una pronunciada tendencia al alza. «Es cierto que hay un poco más de actividad, pero no un crecimiento tan exagerado. Hay que esperar», señala el secretario del Colegio Oficial de Arquitectos de León en Salamanca, Ángel Herrero, quien indica que este incremento puede deberse a que se hayan presentado a la vez para su visado varios proyectos de muchas viviendas. Ciertamente si se atiende a los datos nacionales, no se observa una evolución similar a la de Salamanca, sino que las cifras, aunque al alza, son muy parecidas a las de ejercicios pasados.

En la misma línea se pronuncia el presidente de la Agrupación Empresarial de la Construcción y Servicios Auxiliares de Salamanca (ACONSA), Javier Tamames, quien, si bien asegura que el sector se está animando a hacer obra nueva, el aumento no es ni mucho menos tan pronunciado como apuntan estos datos, teniendo en cuenta los importantes costes de la construcción debido a las subidas acumuladas de precios. «En el alfoz, en algunos casos el coste de construir supera el precio de venta, y no merece la pena», apunta. «No hay oferta y hay gente que quiero comprar. Si los costes de los materiales y el suelo no fueran tan elevados, habría mucha más obra nueva», asegura. El presidente de la Asociación de Empresarios Salmantinos de la Construcción, Obras Públicas y Auxiliares (AESCON), Manuel Prieto, insiste también en que, aunque «hay mucha demanda contenida» de los últimos diez años en los que apenas se construyó vivienda nueva, el aumento de visados que muestra la estadística «tiene que ser algo circunstancial». También incide en que «aunque el mercado va mejor», los altos costes frenan la construcción.

En los visados de proyectos de casas unifamiliares también se observa un aumento respecto a los tres últimos ejercicios, pero mucho menor que en el de los pisos. En este caso, entre enero y mayo se contabilizaron 155 inmuebles, un 52 % más que en el mismo periodo del año anterior. Si se atiende al número global de viviendas visadas, incluyendo pisos y unifamiliares, en los cinco primeros meses del año fueron 542, una cifra que supera también las visadas en los doce meses de 2024 (531), pero también las de todos los ejercicios anteriores completos desde 2010, a excepción tan solo de 2021, cuando la crisis sanitaria dio un impulso al sector.

Tampoco descienden el número de ampliaciones y reformas de viviendas. En los cinco primeros meses de este ejercicio se visaron 123 en toda la provincia, un 32 % más que en el mismo periodo del año anterior. Al menos en la última década y media no se había registrado una cifra tan elevada entre enero y mayo.

