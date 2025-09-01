Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Una mujer observa los anuncios de una inmobiliaria. ARCHIVO

Un piso usado de 80 metros en la ciudad de Salamanca, 16.842 € más caro que un año antes

El precio del metro cuadrado en la capital se ha elevado un 10 % y en el conjunto de la provincia, un 3,8 %

Carlos Rincón

Carlos Rincón

Lunes, 1 de septiembre 2025, 12:38

Comprar un piso de segunda mano de 80 metros cuadrados en la capital del Tormes cuesta hoy 16.842 euros más que hace un año. En los últimos doce meses, los precios de las viviendas de la ciudad se han elevado un 10,1 %, según los datos facilitados este lunes por el portal inmobiliario de Fotocasa. En agosto, el metro cuadrado se ha situado en una media de 2.295 euros.

No es, sin embargo, la capital el municipio de la provincia en el que mayor ha sido el incremento de precios de la vivienda usada. Ha sido superior en Béjar, con un aumento interanual de 17,9 %, el tercero más pronunciado de toda Castilla y León, después de Valencia de Don Juan y León capital. El segundo municipio salmantino en el que más se encarecido la vivienda usada es Villamayor, donde el metro cuadrado cuesta 1.495 euros tras una subida del 10,5 %. El tercer mayor ascenso de la provincia sería ya el vivido en la capital. Le seguirían Guijuelo (9,8 %), Peñaranda de Bracamonte (7,3 %), Santa Marta de Tormes (5,7 %), Ciudad Rodrigo (1 %).

En la comparativa entre provincias, Salamanca no se encuentra entre las que han experimentado mayores subidas. De hecho, está entre las quince en las que menos se ha encarecido. Según Fotocasa, el precio medio del metro cuadrado de una vivienda de segunda mano es de 1.818 euros, un 3,8 % más que un año antes.

