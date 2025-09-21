Piscis transforma las piscinas de la ciudad en el lugar ideal para mantenerse activo este invierno

EÑE Salamanca Domingo, 21 de septiembre 2025, 06:43 Compartir

Este invierno, las piscinas municipales de Salamanca —Garrido, Alamedilla y San José— se convierten en el lugar perfecto para mantenerse activo y cuidar la salud mientras se disfruta del deporte. La temporada 2025-2026 llega con una programación completa de actividades acuáticas y de bienestar para toda la familia: cursos de natación, matronatación, natación terapéutica y entrenamiento en seco garantizan ejercicio, diversión y cuidado personal para todos los niveles. Gracias a Piscis, la empresa gestora de las instalaciones, y al profesional equipo de monitores y especialistas, cada actividad se desarrolla con seguridad, calidad y atención personalizada.

Cursos de natación para todas las edades

La natación sigue siendo la estrella de la programación. Los cursos disponibles abarcan desde los más pequeños, a partir de 3 años, hasta adultos, con niveles que van de la iniciación a la perfección técnica. La flexibilidad horaria permite que cada usuario encuentre su horario ideal, y los monitores titulados aseguran un aprendizaje seguro y ameno, combinando diversión y técnica en cada clase.

Matronatación: juego y vínculo familiar

Una de las actividades más demandadas es la matronatación, dirigida a bebés de 6 meses a 3 años acompañados de un adulto. En las piscinas de Alamedilla y San José, esta modalidad fomenta el desarrollo motor y cognitivo del pequeño mientras refuerza el vínculo afectivo a través del juego y el contacto con el agua.

Entrenamiento en seco y actividades dirigidas

La piscina de San José ofrece una gran variedad de actividades tanto en agua como en sala. En este sentido, se imparten clases de Waterform, fit-float, fuerza funcional, yoga y entrenamiento funcional diseñadas para quienes buscan un entrenamiento completo, divertido y supervisado por profesionales especializados. Debido a que, uno de los emblemas es que el ejercicio físico se combina con el ocio y la motivación en cada sesión.

Natación terapéutica y bienestar integral

La natación terapéutica se mantiene como una de las grandes apuestas del programa municipal y se imparte en las tres piscinas. Personas con dolencias musculares, articulares o en proceso de rehabilitación realizan ejercicios adaptados a sus necesidades individuales bajo la supervisión de fisioterapeutas colegiados. Además, en San José y Alamedilla se ofrece servicio de masaje terapéutico para quienes desean mejorar su bienestar general y complementar su entrenamiento acuático.

Calendario e inscripciones

El 22 de septiembre comenzarán los cursos de natación en Garrido y Alamedilla, mientras que San José mantiene su calendario anual. Los alumnos de la temporada pasada se inscriben automáticamente, solo deben acudir a su horario habitual. Quienes deseen cambiar de curso o abrir nuevas inscripciones lo podrán hacer hasta mañana, 20 de septiembre. Todos los trámites se realizan en la web https://www.piscinasmunicipalessalamanca.es/; en las taquillas de Garrido y Alamedilla o en la oficina municipal de deportes en la calle Prado, 13. La piscina de Garrido permanece cerrada por mantenimiento hasta el 21 de septiembre, aunque su taquilla sigue abierta para inscripciones de lunes a viernes en horario de 9:00 a 13:30 y de 16:30 a 19:30 horas.

Un espacio para la salud, el deporte y el bienestar

La temporada de invierno en las piscinas climatizadas de Salamanca es mucho más que nadar: es un programa integral que combina formación, terapia y ocio. Con actividades adaptadas a todas las edades y necesidades, cualquier persona puede mantenerse activa, mejorar su condición física y disfrutar de un entorno seguro y accesible.

Por todo ello, este invierno, no dejes pasar la oportunidad de sumergirte en la salud, la diversión y el bienestar que las piscinas municipales de Salamanca tienen preparadas para ti.

Piscis

Calle Prado, 13, entreplanta

37002

Salamanca

672113030

www.piscinasmunicipalessalamanca.com

