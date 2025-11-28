La pintura colorista y personal de Susana Portillo aterriza en el Casino La muestra, integrada por 18 obras, reúne hasta el 28 de diciembre el trabajo más reciente de la autora argentina asentada en Salamanca

La sala de exposiciones del Casino de Salamanca ha sido el lugar elegido por la veterana artista argentina, aunque actualmente asentada en tierras salmantinas, Susana Portero para su puesta de largo artística en Salamanca. «Diverso» es el título bajo el que se presenta esta exposición, integrada por casi una veintena de piezas, en la que se entrelazan temas taurinos, con bodegones y retratos en un claro intento de Portero por dejar aflorar una pasión sin límites por la creación plástica.

Aunque el impresionismo domina buena parte de su estilo, esta artista no oculta sus escarceos con técnicas más propias del simbolismo o del cubismo. Y todo ello desde una paleta repleta de color, una técnica firme y un tratamiento espontáneo de cada impresión. «Pintar para mí es magia», confiesa la artista argentina, consciente de que cada una de sus obras es un fiel reflejo de su personalidad. «Yo soy así y estos colores son una muestra de mi alegría de vivir», subraya.

Y no es para menos. Los problemas a los que se enfrentó durante la covid han contribuido de forma decisiva a mostrar este lado positivo de la vida en cada una de sus pinturas. «Fue después de pasar la enfermedad cuando me di cuenta de la necesidad de mostrar que estaba viva, y hacerlo a través de la pintura», sentencia Susana Portero, quien para esta primera exposición en Salamanca ha seleccionado algunas de las obras realizadas en los últimos cuatro años.

Alumna de la Escuela de San Eloy, Portero no deja de fortalecer su formación y a sus 70 años se ha convertido en todo un referente para los más jóvenes. «Aunque yo también aprendo mucho de ellos», destaca la artista, para quien la pintura se ha convertido en algo más que un pasatiempo. «Pinto por necesidad, tanto que lo hago durante siete horas diarias y, a pesar de mi edad, me siento muy joven», apostilla.

Chema Sánchez, comisario de la muestra, destaca por encima de todo la «espontaneidad» de la obra de Portillo, que lleva a que cada uno de sus cuadros «sea ella misma y eso es una ventaja, pues permite conocer a la persona y también cómo capta las emociones que ve a su alrededor», subraya, para quien esta muestra es «una de esas que dejan satisfecho al espectador», donde destaca su temática taurina, un mundo al que ha llegado de la mano de su pareja, José Luis Diego.

Por su parte, el presidente del Casino de Salamanca, Pedro Méndez, destaca el nivel alcanzado por la artista, a pesar de su carácter autodidacta, así como la «originalidad» de su obra.

Aunque en Argentina ya tuvo la posibilidad de exponer en alguna muestra individual, es ahora cuando de verdad da a conocer su faceta creativa. Psicóloga social de profesión, dejó Argentina por la situación económica del país y se asentó en la localidad salmantina de Las Veguillas. En la actualidad vive con su pareja salmantina en la capital.

La exposición permanecerá abierta al público hasta el 28 de diciembre en horario de lunes a viernes de 10:30 a 12:30 horas y de 19:00 a 21:30 horas, y los domingos de 12:00 a 14:00 horas y de 19:00 a 21:30 horas.