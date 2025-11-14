Pimentel: «El carro de la compra se va a poner a 500 euros y seguimos limitando la producción agraria» El exministro de Trabajo y Asuntos Sociales ha reflexionado sobre la actualidad de la agricultura en la Cátedra Mirat-USAL

El exministro Manuel Pimentel ha advertido en Salamanca del riesgo que afronta el sector agrario si Europa mantiene las actuales restricciones a la producción. Lo hizo durante su intervención en laCátedra Mirat-USAL de Nutrición Vegetal Eficiente, donde ha alertado de un cambio de ciclo marcado por la presión geopolítica, el encarecimiento de los alimentos y la falta de relevo productivo. «Venimos de décadas de precios bajos, pero ahora la demanda crece más que la oferta», ha señalado, recordando que crisis como la gripe aviar evidencian la fragilidad del sistema.

Pimentel ha criticado que la sociedad y las normativas hayan convertido a agricultores y ganaderos en «enemigos del medio ambiente», generando un clima que dificulta abrir nuevas explotaciones y limita la capacidad de respuesta del campo. A su juicio, Europa ha reducido su producción justo cuando más alimentos requiere la población. En este contexto, cuestionó los planes para recortar la ganadería: «¿Tiene sentido que haya todo un plan para disminuir la cabaña ganadera en Europa?», planteó, subrayando la importancia de la proteína animal para la salud y el equilibrio del mercado.

El exministro ha advertido de que estas políticas tendrán efectos directos en el bolsillo de las familias. «El carro de la compra se va a poner a 500 euros y seguimos limitando la producción agraria», afirmó, calificando la situación de «disparate» y reclamando apoyo social e institucional para quienes producen alimentos.

Pimentel ha destacado finalmente el valor de iniciativas como la Cátedra Mirat-USAL, que unen empresa y universidad para investigar nuevas técnicas, impulsar la biotecnología y formar a jóvenes en un sector que, dijo, será decisivo para garantizar la seguridad alimentaria de Europa en los próximos años.

Entrega de los tres Premios a los Trabajos Fin de Máster (TFM) 2025 que reconocen la excelencia académica y la contribución de los estudiantes a la sostenibilidad, la innovación y la investigación aplicada en el ámbito agrario y medioambiental.

Durante la jornada ha tenido lugar la entrega de los tres Premios a los Trabajos Fin de Máster (TFM) 2025, que reconocen la excelencia académica y la contribución de los estudiantes a la sostenibilidad, la innovación y la investigación aplicada en el ámbito agrario y medioambiental. Fueron premiados: Francisca-Leke Díez Gutiérrez por su trabajo 'Nanotecnología aplicada a la gestión sostenible de Botrytis cinerea en viticultura'; Erik Fiallos Ramírez por 'Mecanismos de potenciación de la resistencia en el sistema Trichoderma-trigo: defensa indirecta contra los patógenos del trigo'; y finalmente, Andrea Arribas Sanchidrián por 'Desarrollo de películas de base biológica que incorporan fibra de zanahoria procesada mediante hidrólisis subcrítica continua y expansión súbita a alta presión utilizando un reómetro de par'.

«Debemos aunar fuerzas entre todos»

Bajo el lema,'El papel de la Agricultura en el secuestro de Carbono' arrancó la jornada enmarcada dentro de la Cátedra Mirat-USAL. El director de Mirat, Ignacio García, destacó en la apertura la importancia de un día para «aunar fuerzas entre todos los sectores» y avanzar en la agricultura de los próximos años: «El futuro solo será productivo si es sostenible».

Por ello, consideró clave la colaboración entre Universidad y empresa de está cátedra: «No solo es experiencia, es necesaria la ciencia y la colaboración de cara al futuro. La empresa debe escuchar a la ciencia y conectar con la realidad productiva». En la misma línea, el director general del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), Rafael Sáez, subrayó la necesidad del desarrollo de una innovación que sea trasladable al agricultor dentro de una política de la Junta de diálogo con todos los agentes que forman parte. Así, recordó la importancia de los grupos AKIS para la innovación con más de 400 personas implicadas.

Inauguración de las jornadas en el salón de actos de Cursos Internacionales.

Enrique Monte, director de la Cátedra, que no pudo estar presente en la apertura, dejó un mensaje sobre la importancia de que ya se hayan combinado la capacidad investigadora de la Universidad de Salamanca con la experiencia del Grupo Mirat para impulsar prácticas sostenibles y economía circular en el sector agrario. Esta iniciativa, que se articula a través del Instituto de Investigación en Agrobiotecnología (CIALE), cuenta con la participación del Departamento de Ingeniería Química y la Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales. Este innovador proyecto tiene entre sus principales objetivos promover y desarrollar conocimientos científicos y tecnológicos en el ámbito de la microbiología y la fisicoquímica del suelo.

Tras la inauguración y la conferencia de Manuel Pimentel, se celebró la mesa redonda 'La agricultura como solución climática', con: María Dolores Gómez (Universidad Politécnica de Cartagena), Óscar Veroz (Asociación Española de Agricultura de Conservación Suelos Vivos) y Susana Pelegrín (AENOR). El vicerrector de Investigación de la Universidad, José Miguel Mateos Roco, fue el encargado de la clausura.