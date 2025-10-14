Personas sin hogar durmiendo en el parking del Vega: «Da miedo subir sola» Personal del Hospital denuncia «inseguridad». «Hemos solicitado seguridad, pero no le compete a Sacyl, sino a la empresa del parking», afirman los sanitarios

Las plantas -4 y -5 del parking del Hospital Virgen de la Vega -donde aparcan sus vehículos los profesionales del Complejo Asistencial- se han convertido en un improvisado dormitorio y aseo para personas sin hogar.

Varios trabajadores del Complejo Asistencial ya han expresado su malestar a los profesionales del parking porque afirman sentirse inseguros cuando tienen que bajar de madrugada a por sus vehículos y se encuentran con gente acostada. «Nos da especial miedo a las mujeres, porque a esas horas de la noche y en una planta -4, si te pasa cualquier cosa nadie te va a escuchar», apunta una de las sanitarias que ha expresado públicamente su queja.

Los sanitarios han solicitado que el personal de seguridad examine la zona periódicamente para evitar estas situaciones, pero el problema es que los parking -tanto el del Vega como el del nuevo Hospital- son concesiones que explotan terceras empresas. «Lo que nos explican es que la seguridad del parking le corresponde a la empresa que explota el parking, y que no es la seguridad del hospital la que tiene que bajas hasta allí», apunta una de las denunciantes.

Esta misma semana se ha formalizado el contrato del servicio de vigilancia y seguridad del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, que ha vuelto a ser para la empresa Vasbe y que -según recalca el contrato- incluye los edificios del Hospital Universitario de Salamanca, el Edificio Industrial, los Edificios de Consultas 1, 2 y 3, el Hospital de Los Montalvos, el Hospital Virgen del Castañar, la Residencia Asistida Provincial y el Centro de Especialidades de Ciudad Rodrigo.

El importe de este contrato es de 930.000 euros por los últimos siete meses de 2025 y de algo más de 1.400.000 euros por todo el año 2026. Las cifras recogen una subida respecto a contratos anteriores y los motivos son varios. Por un lado un «aumento de necesidad en las horas de vigilancia del edificio de consultas 1, 2 y 3 debido a la apertura del centro los sábados». También se menciona el «incremento de los precios de los dispositivos técnicos de seguridad debido a las crisis de los microchips que continua en la actualidad y el aumento de los salarios del personal técnico».

«No sabes si van a ponerse agresivos»

En las plantas cuarta y quinta del aparcamiento junto al hospital Virgen de la Vega, varios trabajdores han denunciado que grupos de personas sin techo y consumidores de drogas se refugian cada madrugada entre las 2:00 y las 7:00 horas.

«Dejan cartones, jeringuillas, latas y hasta orina. Se drogan y beben sin importarles nada», explica una profesional que entra a trabajar de madrugada. Algunos incluso cargan patinetes eléctricos en las tomas del parking y llevan consigo perros.

Uno de los habituales, apodado «el cojo», ha protagonizado episodios violentos, llegando a enfrentarse con los vigilantes. «Por las mañanas da miedo subir sola, no sabes si te van a decir algo o ponerse agresivos», cuenta otra trabajadora sanitaria.

La situación se agrava porque el parking permanece abierto las 24 horas para pacientes y familiares, lo que impide cerrarlo por la noche. Desde seguridad del hospital aseguran que la responsabilidad recae en la concesionaria del aparcamiento, mientras que la empresa concesionaria y el hospital se pasan la pelota sin que nadie actúe de forma efectiva.

Profesionales que trabajan en el lugar denuncian que limpiar eso es peligroso por las jeringuillas y las latas que dejan además de la orina, de ahí que el malestar de los usuarios del hospital se multiplica cuando se encuentran con esa imagen de países tercermundistas y la basura esparcida. «A veces hay que limpiar las paredes después de que se limpien ellos, es increíble lo que dejan», relatan algunos de los usuarios.

Algunos trabajadores del recinto aseguran que en los últimos días no han aparecido, pero temen que cuando llegue el mal tiempo está practica se normalice.

La situación genera además temor entre los trabajadores que llegan a primera hora, incluyendo enfermeras y médicos que aseguran sentir inseguridad en sus turnos de madrugada. Los profesionales han solicitado una solución urgente a las autoridades y a la concesionaria para garantizar un entorno seguro y limpio, que permita desarrollar su trabajo sin riesgos ni miedo.

