Emilio, frente a algunas de las plantas de su jardín. FOTOS: OBES

Cuando un pequeño jardín se convierte en un proyecto personal: «Me mantiene ilusionado con la vida»

Para Emilio, un vecino de Chamberí, las plantas son una pasión. Tener que cuidarlas es una actividad que le hace sentir «contento y orgulloso»

María Andrea Sandia

Salamanca

Lunes, 18 de agosto 2025, 10:52

«Es mejor echarle de menos agua a una planta que echarle de más». Ese es el consejo que le da a todos sus conocidos Emilio, un vecino de Chamberí que puede presumir de tener uno de los jardines más vistosos de la zona.

En su jardín, Emilio tiene un poco de todo petunias, rosas, surfinias, calas, cactus, higueras, parras, un olivo y mucho más. Todo cuidado con mucho mimo convirtiendo la pequeña parcela detrás de su casa en un pequeño paraíso para los amantes de la jardinería.

Y es por ello que todos sus conocidos le piden consejos para tener las plantas tan bonitas como él. «Los jardines necesitan tiempo y dedicación. Tiene que gustarte. Yo me paso horas enteras con las plantas. Echándoles agua, cortándolas o trasplantándolas. Es mucho trabajo, pero luego rinde sus frutos. Da gusto tener un espacio para relajarse lleno de verde y con todo tipo de flores. Yo lo que le recomiendo a la gente es que tenga paciencia. Uno va a aprendiendo sobre la marcha. Hay veces que compras una planta con mucha ilusión y se te muere o no crece como esperabas. Cada planta es diferente y a veces cuesta agarrarles el truco. A mí, por ejemplo, las hortensias se me resisten. Tengo una y no consigo que floree como me gustaría, pero bueno, ahí sigo. Al final con dedicación y paciencia todo termina saliendo adelante. Esa es la clave para cualquier cosa que quieras hacer», relata Emilio.

De esta manera, para el vecino de Chamberí su jardín es todo un proyecto personal. «Todas las personas necesitamos algo que nos motive, nos ilusione y nos haga sentir contentos y orgullosos en la vida. Para mí eso es mi jardín. Me encanta estar aquí. Se pasan las horas y ni me entero», añade el salmantino.

