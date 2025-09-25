El pequeño bar donde los clientes 'ven doble': «Piensan que les estamos vacilando» Tres parejas de gemelos forman la plantilla del restaurante La Lula donde los clientes nada más entrar, sin haber probado una gota de alcohol, piensan ya que ven doble

Como en un pequeño bar de la Rúa, de apenas 50 metros cuadrados, se ha dado una de esas casualidades que parecen imposibles, tres parejas de gemelos forman parte de la plantilla. El resultado es un local donde los clientes nunca saben si hablan con la misma de antes ... o con su hermano.

Basilio Rivas Sánchez dueño del restaurante La Lula, hostelero de toda la vida, junto a su hermano Luis, son el origen de esta curiosa historia. Él se puso al frente de la sala y su hermano a los fogones, así que entre ellos no hay confusión entre los clientes , aunque eso sí «yo soy el mandón, él es más tranquilo», comenta entre risas.

Más tarde contrató a Rui Miguel Marques Martins, que según explica comenzó con unas prácticas hace diez años y ahora es uno de los camareros más veteranos. Su hermano Bruno se sumó más tarde para reforzar los fines de semana. «La ventaja es que Bruno no necesita manual de instrucciones, ya viene con el mismo entrenamiento de fábrica que su hermano», bromea Basi.

La historia de gemelos se completa con las venezolanas Angela y Angélica Erizbel. Una entró primero, y al poco tiempo, confesó que tenía una hermana gemela: «Le dije al momento: entonces hay que traerla, ¿Cómo nos vamos a quedar con una sola?», además añadía, «si ya era poco lío con las caras, la madre tampoco se complicó mucho con los nombres una Angela y la otra Angélica, vamos para redondear este follón».

Con tantos gemelos entrando y saliendo de la sala y detrás de la barra, las anécdotas están al orden del día. Hay clientes que juran que un camarero que les atendió a primera hora del día es el mismo que les atendió por la noche, «¿qué lleva allí 14 horas seguidas de turno?» se preguntan. «No, es que por la mañana estaba yo y por la tarde mi hermano. Pero claro, la cara es la misma», explica Rui. Los pedidos duplicados también son habituales: »Te piden una caña, se la apuntas luego sale mi hermano y le preguntan por el pedido y claro él no sabe nada, y el cliente piensa que le está vacilando».

Recientemente se ha dado una circunstancia curiosa, señala Basi, ya que si tres parejas de gemelos no fueran suficientes, estos días se han juntado en el local otras dos más. Primero apareció un amigo del dueño y resultó que iba con su hermano que venía de León y que también era gemelo. Y poco después, dos clientas que resultaron serlo también. La escena quedó inmortalizada en una foto, donde se pueden ver diez gemelos juntos en un bar de cincuenta metros cuadrados. «Eso no se vuelve a repetir en la vida. Ni que lo hubiéramos montado a propósito», comenta Basilio.

Más allá de la anécdota, el hostelero destaca la profesionalidad de su equipo, Rui fue formado desde cero por él y hoy trabaja casi como su sombra. Angela y Angélica pese a la confusión de los nombres se han adaptado rápido.

Al final, lo que empezó como una coincidencia se ha convertido en seña de identidad. Un bar donde los clientes entran buscando un café o una caña, y se llevan la sorpresa de encontrarse en un auténtico «club de gemelos» improvisado.

