La pensión media de los salmantinos solo supera en 46 euros el salario mínimo Aunque se ha elevado un 50 % en la última década, el SMI ha crecido más rápido

Carlos Rincón Lunes, 29 de septiembre 2025, 10:54

Hace una década los pensionistas de Salamanca percibían una nómina casi un 26 % más elevada que la de quienes cobraban el salario mínimo interprofesional (SMI). Esa diferencia se ha acortado mucho desde 2019. Y hoy los jubilados de esta provincia ingresan solo un 3,8 % más que un trabajador que percibe la retribución más baja para una jornada completa. La diferencia es tan solo de 46 euros, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Tras unos años en los que los mayores se convirtieron en el «salvavidas» de muchas personas que se quedaron sin trabajo durante la crisis económica, un pensionista cobraba de media en Salamanca unos 815 euros al mes en septiembre de 2015, cuando el SMI (14 pagas) se situaba en 648,6 euros. En la década posterior, el salario mínimo ha crecido más rápido, hasta los 1.184 euros, que la nómina de los pensionistas salmantinos, que, tras aumentar en un 50 %, se sitúa en 1.229,7 euros. Es cierto, eso sí, que los jubilados reciben de media al mes 1.398 euros. Son 214 euros más, un 18 %, que el SMI. No obstante, quienes perciben una prestación contributiva por viudedad —de media 893,3 euros— ingresan 290 euros menos que un trabajador con el salario mínimo.

Salamanca es una de las provincias de Castilla y León con las pensiones más bajas. Solo en Zamora (1.131,5 euros) y Ávila (1.160,1) son inferiores, circunstancia que se repite si se atiende solo a las prestaciones por jubilación. En Salamanca es más baja que la que perciben los aragoneses, los madrileños, los vascos, los riojanos, los cántabros o los asturianos, entre otros. La nómina media de un pensionista en España el pasado 1 de septiembre fue 1.313,97 euros y la que un jubilado, 1508,7. En comparación con esta provincia, los ingresos son 84,3 (6,4 %) y 109,7 euros (7,27 %) inferiores, respectivamente. Por otra parte, la cifra de pensionistas en Salamanca se ha elevado ya a 77.374. Al menos, uno de cada cuatro habitantes de esta provincia cobra una pensión contributiva.

En la provincia de Salamanca hay un 7,6 % más de pensiones que de pensionistas, concretamente 5.889. Hay 77.374 personas que cobran 83.263 prestaciones contributivas, lo que implica que hay varios miles que ingresan al menos dos cada mes.

A pesar de que la pensión media en Salamanca no es precisamente de las más altas, esta provincia sí ha sido una de las que más aumentó de la cuantía de esta prestación se ha percibido en el último año. Según los datos de la Seguridad Social, respecto al pasado septiembre ha aumentado un 5 %, un porcentaje solo superado en siete provincias españolas: Lugo, Zamora, Soria, Albacete, Cuenca, Cáceres y Badajoz.

Frente a descensos del 14 % y 6 % en el número de beneficiarios de las pensiones de viudedad y orfandad, respectivamente, la cifra de salmantinos que cobran prestación contributiva por jubilación se han incrementado un 10 % en la última década. Son casi 5.000 más.