'Tu pelo a punto': siete años de estilo y confianza en el Paseo del Rollo

La peluquería 'Tu pelo a punto', ubicada en el número 4 del Paseo del Rollo, cumple ya siete años con un servicio cercano y personalizado. Al frente del negocio está Concepción Rodríguez (Conchi), profesional con una larga trayectoria en el sector y una clara vocación por el trato directo con el cliente. Su establecimiento realiza todo tipo de trabajos: mechas, cortes, tintes y peinados para cualquier ocasión.

«Tengo que reconocer que me he especializado y tengo mucha demanda en la realización de alisados definitivos y tratamientos con queratina», señala.

Aunque atiende a personas de todas las edades, Concepción apunta que su clientela es mayoritariamente joven. «Gente mayor ya tengo poquita», comenta, y señala que su peluquería está abierta tanto a chicos como a chicas. «No me especializo solo en mujeres, sino también en hombres», explica.

Hay que destacar además la atención personalizada. Conchi trabaja con cita previa, lo que le permite dedicar el tiempo necesario a cada persona. «Cuando vienen clientes nuevos me tomo un tiempo para hablar con ellos. Me gusta conocerlos mejor para poder realizar un trabajo más ajustado a lo que buscan». Aun así, mantiene cierta flexibilidad, ya que si alguien llega sin cita y hay un hueco disponible, no duda en atenderle.

El establecimiento cuenta con un horario, aunque señala que los tiempos pueden adaptarse cuando el trabajo lo requiere.

Con una clientela fiel que ha crecido con ella a lo largo de los años, Conchi quiere aprovechar estas fechas para transmitir un mensaje especial: «Me gustaría dar las gracias a mis clientes por todos estos años y felicitarles la Navidad». Un gesto que resume el espíritu cercano y agradecido que define a 'Tu pelo a punto'.