Peligro para los gatos negros: paralizadas las adopciones por temor a los sacrificios en rituales Se trata de una medida preventiva por parte de las protectoras durante el mes de octubre para evitar que sean sacrificados o mutilados. También se aplica a los felinos de color blanco

María Andrea Sandia Salamanca Viernes, 17 de octubre 2025, 11:28 Comenta Compartir

Las protectoras salmantinas paralizan durante el mes de octubre la adopciones de gatos negros y blancos para evitar que los animales sean utilizados en rituales.

«Hay tres fechas en que las protectoras de felinos tenemos mucho recelo a la hora de dar animales. La primera son las Navidades porque, como ya se sabe, en esta época del año sea entregan muchos animales como regalo a los niños y luego cuando estos se aburren de ellos terminan abandonados. Las otras dos fechas son los días previos al 23 de julio y Halloween, ya que hay personas que buscan gatos negros y blancos para sacrificarlos y hacer rituales», explica Teresa Marcos, de la protectora Adoptamiaus.

El uso de estos animales para rituales esotéricos que normalmente implican su sacrificio o mutilación no es algo nuevo. «Es muy macabro, pero es una realidad. La mayoría de las personas no se lo cree, pero, por desgracia, es un problema del que las protectoras tenemos escuchando muchos años», relata Susana Gómez, de Adopta una vida.

Una situación frente a la que la prevención es clave. «Es mejor que los animales esperen un par de semanas más en el refugio a que terminen en un lugar donde los puedan maltratar e incluso matar. Si la persona está interesada en el gato por el motivo adecuado no tendrá problema en esperar un poco más para recibirlo», considera Teresa Marcos.

En todo caso, se trata de una medida preventiva aplicada por las asociaciones desde hace varios años y que no responde a un incremento en las estadísticas de realización de estos rituales en Salamanca. «Este año no nos han llamado pidiéndonos un gato negro, pero en ocasiones anteriores hemos recibido llamadas que nos resultan un poco sospechosas porque hacen mucho énfasis en el color del gato e insisten en que mientras más pequeño, mejor. En esos casos siempre es mejor prevenir. Lo fundamental es poner el bienestar del animal en el centro. Nuestra intención es proteger al animal no solo de los posibles rituales, sino de cualquier lugar en el que pueda estar en peligro. Por eso, tenemos criterios de adopción muy estrictos durante todo el año para evitar que los animales terminen maltratados», asevera Teresa Marcos.

Una opinión en la que coincide Susana Gómez que, destaca, en el caso de Adopta una vida no detienen la entrega de animales en este periodo porque realizan un riguroso proceso previo de adopción para verificar que el candidato sea idóneo, aunque insta a las instituciones públicas a aplicar esta medida. «En todas las perreras deberían paralizar las adopciones de estos gatos durante octubre. Se trata de lugares en los que se entregan los animales sin requisitos y a un coste cero. Es muy tentador para las personas que buscan con malas intenciones», añade.

Además, la salmantina advierte del riesgo de que los felinos sufran este trágico final cuando se dan las adopciones entre particulares. «Hay personas que, con toda la buena intención, recogen animales de la calle y luego los regalan a cualquier persona. Eso es carne de cañón en esta época del año», afirma Gómez.

Temas

Animales

Salamanca