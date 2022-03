Pedro Merino, jefe de la Guardia Civil en Salamanca: “El repunte de la ciberdelincuencia me preocupa. Vamos a atajarlo con más personal”

Pedro Merino Castro lleva su vocación en la sangre. Hijo y hermano de guardias civiles, tomó posesión hace menos de un mes como jefe de la Comandancia de Salamanca con el reto de “mantener el nivel de servicio y la cercanía al ciudadano” y conseguir que la provincia sea “un destino atractivo” para los agentes, tratando de “dotar de mejores medios y más actuales”. “La Guardia Civil es una entidad muy voluminosa y no siempre llegan las dotaciones a todos los sitios a la vez, pero hay que ser pacientes”, reconoce el teniente coronel, que atesora una brillante trayectoria. Ha pasado por el área de delincuencia económica de la UCO (Unidad Central Operativa), en prevención de blanqueo de capitales, como asesor de la jefatura del Estado Mayor en la Dirección General de la Guardia Civil y de ahí dio el salto en 2013 como ayudante o “chico para todo” del Príncipe y después Rey Felipe, antes de trabajar en la Moncloa en Seguridad Nacional.

–Tras ocupar cargos de altísimo nivel, ¿dirigir esta Comandancia no se le queda pequeño?

–No. Es casi como volver al origen, al año 98 cuando empecé de teniente en un puesto principal en Tenerife. Es volver a la Guardia Civil tradicional, la del servicio más próximo al ciudadano y también la más diseminada. Aquí, además se abre mi abanico de responsabilidades porque tocas todos los palos: seguridad ciudadana, tráfico, Seprona, armas...

–En los informes de criminalidad, Salamanca es una provincia relativamente tranquila, ¿dónde es necesario hacer más hincapié?

–Los ratios de delincuencia que tiene la provincia no son para nada alarmantes, pero es cierto que no estamos exentos de que la delincuencia cambie de sitio y pueda haber algún pico. Pero con los datos del inicio del año, me preocupa el incremento de la ciberdelincuencia debido al mayor uso de las tecnologías y quizá a una falta de concienciación. Nos preocupa el aumento de denuncias y hay que poner personal y medios para tratar de atajarlo.

–¿Se va a reforzar el equipo Arroba experto en ciberdelitos?

–Desde hace unos meses se pusieron en marcha en toda España los equipos Arroba que son personal especializado y muy seleccionado. Pero cada vez más, va a haber que reforzarlo en número. Pero no sólo el equipo Arroba lucha contra esta delincuencia, sino también en el puesto más lejano los agentes inician o recopilan la información primaria para resolver el caso.

–¿Van a formar a más personal en estos delitos?

–Sí. Los primeros que hemos seleccionado ya tenían experiencia previa. A partir de ahí debemos abrir el abanico de la formación a todos los compañeros, pero especialmente a los que quieran formar parte del equipo Arroba, que va a crecer y está bastante solicitado con muchos agentes voluntarios. Dependemos de los Presupuestos del Estado y de la oferta de empleo público. En el momento en que tengamos oportunidad de reforzarlo, así lo haremos. Esos huecos que se puedan ir dejando en favor de este equipo, se tendrán que cubrir con gente de nuevo ingreso.