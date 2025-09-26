Pedro Méndez, reelegido presidente del Casino de Salamanca: «Sigo con mucha ilusión y ganas de que continúe este ritmo cultural» Méndez destaca la intensa actividad cultural y fija como reto «atraer a socios más jóvenes»

Celia Luis Salamanca Viernes, 26 de septiembre 2025, 17:10 Comenta Compartir

El Casino de Salamanca ha celebrado este viernes su Asamblea Extraordinaria de Elecciones para presidente y Junta Directiva, en la que, por un período de cuatro años, ha sido reelegido Pedro Méndez González, que continuará al frente de la institución.

Méndez, que preside el Casino desde 2021 —además de haber ejercido antes como vicepresidente durante cuatro años y como miembro de la Junta durante otros ocho—, ha recibido con satisfacción la confianza renovada de los socios. «Ha sido sin mérito alguno porque no he tenido contrincante, pero lo importante es que sigo con mucha ilusión y con ganas de que el Casino continúe con la intensa actividad cultural que desarrollamos», ha explicado tras su nombramiento.

El presidente ha destacado como uno de los hitos de esta etapa reciente la concesión de la Medalla de Oro de la ciudad, reconocimiento a la labor cultural de la entidad: «En estos cuatro años hemos tenido unos 840 actos culturales, y solo el año pasado 270. Este ritmo da mucha satisfacción porque supone que el trabajo se ve reconocido por el Ayuntamiento y otras instituciones».

De cara al nuevo mandato, Méndez ha señalado que el gran reto sigue siendo la incorporación de socios más jóvenes: «Es una asignatura pendiente. La edad media de los socios es alta, y es difícil atraer a gente de 25 o 30 años, pero estamos abiertos a incorporar las iniciativas que ellos mismos programan. Poco a poco se suman personas en torno a los 50 o 60 años y eso renueva también la vida del Casino».

En el terreno cultural, ha avanzado que ya están programados más de 40 conciertos de música clásica en colaboración con los conservatoriosProfesionaly Superior de Salamanca. «Queremos mantener la tradición, pero también abrirnos a propuestas nuevas que mantengan vivo el Casino», ha afirmado.

Sobre su motivaciónpersonal, Méndez ha sido claro: «Esta labor me sirve para mantenerme vivo mentalmente. No todo son facilidades, también hay problemas, como en todas las instituciones, pero mi ilusión es que esta continuidad del Casino se mantiene conmigo y con quienes vengan después».

La Asamblea transcurrió en un ambiente de consenso. No se presentaron candidaturas alternativas y fueron aprobadas por unanimidad tanto su reelección como el balance de gestión y los proyectos programados para los próximos años.

Temas

cultura

Jóvenes

Salamanca