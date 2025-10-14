«Pedro me animó… ahora yo quiero animar a otros» El programa UniverUSAL integra a personas con discapacidad intelectual y problemas de salud mental en la Universidad de Salamanca, acercándolas al conocimiento, la cultura y la vida universitaria

A sus 47 años, Fernando Plaza Barreña no ha olvidado el día que su amigo Pedro le habló por primera vez de la universidad. «Yo fui a la universidad por un compañero mío. Gracias a Pedro», recuerda con una mezcla de emoción y orgullo. Aquella conversación sencilla, casi casual, fue el inicio de un camino que le ha llevado a convertirse en alumno veterano del programa UniverUSAL. Cuatro cursos después, sigue asistiendo a clase con la misma ilusión que el primer día, y con el recuerdo muy presente de quien le dio el primer empujón para entrar por primera vez en un aula universitaria.

UniverUSAL es un programa pionero que permite a personas con discapacidad intelectual y problemas de salud mental participar activamente en la vida universitaria. No se trata únicamente de asistir a clases: es una experiencia formativa y social diseñada para abrir espacios de aprendizaje, convivencia e inclusión. A través de talleres y seminarios impartidos por profesorado universitario y especialistas, los estudiantes acceden a conocimientos en campos tan diversos como la historia, la ciencia, la cultura o la salud. «Que nos puedan conocer como personas diferentes o con discapacidad es importante. Es una buena iniciativa por parte de la universidad», afirma Fernando. Para él, acudir a clase no es solo una actividad formativa, sino una oportunidad para ser parte de la comunidad universitaria, con todo lo que eso implica: relacionarse, aprender, compartir y sentirse visible.

Su taller favorito fue, sin duda, el de astronomía. Lo imparte el divulgador Óscar Martínez, conocido por sus apariciones en televisión y su capacidad para hacer accesible la ciencia a todo el mundo. «Nos puso el telescopio, diapositivas, gafas 3D y hasta vimos meteoritos. Estuvo muy bien», recuerda entusiasmado. También pudieron observar eclipses con gafas especiales y experimentar con materiales reales del espacio. «Cada clase me hace sentir parte de algo, me mantiene activo y me permite conocer a gente nueva», resume Fernando.

La historia de Fernando tiene, además, un componente profundamente humano: la memoria de Pedro, su amigo y compañero de aventuras universitarias, que falleció recientemente. Fue Pedro quien lo animó a dar el primer paso. «Pedro me animó… ahora yo quiero animar a otros», asegura con convicción. Para él, continuar asistiendo a las clases es también una forma de honrar su memoria. Cada nuevo curso, cada actividad, cada charla con los compañeros lleva un poco de Pedro consigo.

El programa UniverUSAL no solo tiene lugar en Salamanca capital. También se desarrolla en colaboración con los ayuntamientos de Ávila, Zamora, Alba de Tormes, Béjar, Ciudad Rodrigo, Peñaranda de Bracamonte, Tamames, Toro y Vitigudino. Eso sí, cuando los estudiantes finalizan esta etapa, pueden seguir vinculados al programa como alumni, de la misma forma que lo hacen otros egresados universitarios. Fernando, que ya ha completado varias etapas, continúa asistiendo como parte de esta comunidad ampliada. «Yo ya soy alumni, pero me gusta seguir aprendiendo», dice con una sonrisa.

Más allá de los aprendizajes académicos, UniverUSAL ha supuesto para él un cambio de vida y por eso lanza un mensaje a quienes aún no se han atrevido a dar el paso: «Que se animen a venir. Como me pasó a mí, seguro que se apuntan». Así como Pedro lo animó a él ahora quiere ser ese impulso para otros.

UniverUSAL inaugura una nueva edición

Hoy se inaugura oficialmente una nueva edición del programa UniverUSAL: «La Universidad inclusiva» en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca. La ceremonia contará con la presencia del rector Juan Manuel Corchado, el alcalde Carlos Manuel García, el presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, Enrique Cabero, la subdelegada del Gobierno, Rosa López, y la diputada de Bienestar Social, Eva María Picado.

El acto incluye una ponencia de Isabel Martínez Lozano, directora de programas con universidades y promoción del talento joven de la Fundación ONCE.

UniverUSAL, que inició su actividad en 2019, refuerza con esta edición su compromiso con la formación inclusiva y la integración social de personas con discapacidad y en situaciones de vulnerabilidad.

Trayectoria y colaboración institucional

Desde su creación en 2019, UniverUSAL ha desarrollado un modelo de formación inclusiva, ofreciendo cursos, talleres y actividades orientadas a la autonomía y la integración de personas con distintas capacidades.

El programa está organizado por el Servicio de Asuntos Sociales de la Universidad de Salamanca, en colaboración con el Ayuntamiento de Salamanca, las Diputaciones de Salamanca y Zamora, y los Ayuntamientos de Ávila y Zamora, así como con entidades que trabajan directamente con los colectivos participantes.

Gracias a esta coordinación institucional y al compromiso de docentes y alumnado, UniverUSAL se ha consolidado como un referente en la ciudad y la región en educación inclusiva.

Programa y graduación de alumnos

La inauguración de hoy también servirá para celebrar la graduación de los seis alumnos de la sede de UniverUSAL en Salamanca que completaron en junio los tres cursos que ofrece el programa.

La nueva edición incluye talleres prácticos, cursos de formación académica, tutorías personalizadas y actividades comunitarias, con especial atención a la inserción laboral y el desarrollo de competencias sociales.

Con esta iniciativa, UniverUSAL reafirma su vocación de ofrecer oportunidades reales de aprendizaje, autonomía y participación, consolidándose como un espacio inclusivo abierto a toda la comunidad universitaria y local.