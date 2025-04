Un pediatra avisa del tiempo recomendable para los niños en Internet: «Se alerta, pero no lo suficiente»

Clara Delgado Salamanca Lunes, 31 de marzo 2025, 11:45 Comenta Compartir

La digitalización en las aulas lleva estando presente desde hace años, por ello, son muchos los jóvenes y los niños que ya se han acostumbrado al uso de las pantallas. A pesar de ello, algunas comunidades comenzarán a regular el uso de las pantallas en los colegios para que los libros y el papel cada vez está más presente. El pediatra salmantino José Martín Ruano habla de la importancia de revisar el tiempo que los pequeños pasan con móviles o tablets, recomendando que tanto en casa como en clase su uso se vea reducido.

¿Son preocupantes los datos y los casos que se ven en consulta sobre niños y jóvenes y el uso de pantallas?

—Efectivamente, es un problema y, en lo que llamamos cartera de servicios, hemos añadido preguntas sobre ciberadicciones, redes sociales y el manejo adictivo de internet. Tenemos dos edades un poco críticas; una son los bebés pequeños y otra los niños adolescentes que ya tienen su móvil. Normalmente somos los propios padres los que estamos insistiendo en dejarle al niño el móvil, y creo que en muchos casos es una conducta que deberíamos revisarnos los padres.

¿De qué manera puede afectar este uso excesivo a la salud de un niño?

—Los niños que tienen más horas de pantallas, son niños que hacen menos deporte y fundamentalmente lo que les va a pasar es que van a tener más riesgo de obesidad, y de mayores, pueden tener problemas cardiovasculares. Por otro lado, los niños que están mucho tiempo con pantallas, por la propia radiación que emiten las pantallas, se les va a inhibir un poco la melatonina, que es una hormona del sueño. Otro problema, es que mientras los niños juegan con aparatos electrónicos, no están socializando con otros compañeros. Incluso se ha visto que también interfiere a nivel del desarrollo cerebral, es decir, que son niños más torpes y con un desarrollo cerebral menor de lo habitual.

Algunas comunidades están replanteándose reducir el uso de pantallas en las aulas. Como pediatra, ¿cómo ve la situación de los centros escolares?

—Creo que el tocar el folio, subrayar con tus bolígrafos, el escribir, el hacer resúmenes o esquemas, es una labor fundamental a la hora de la educación y a la hora de tu propio trabajo. Yo creo que hubo un 'boom digital', en el que parecía que los niños que funcionaban y que tenían una digitalización precoz eran niños más inteligentes, con un desarrollo neurológico mayor, pero nos hemos dado cuenta de que, los riesgos que implican las pantallas en clase son más grandes que los beneficios. Yo creo que estamos volviendo atrás y sí que es verdad que yo sé que muchos colegios se están volviendo a replantear la utilización otra vez de los libros de toda la vida.

¿Cuál es el tiempo recomendable de un niño en internet?

— Hace unos meses, la Asociación Nacional de Pedriatría trasladó que sería interesante que no tuvieran ningún tipo de contacto hasta los seis años, y siempre con supervisión. A partir de ahí, sería como mucho una hora al día, y niños un poco más mayores, dos horas, contando incluso con aquellos momentos en los que también se utiliza en el colegio.

¿Cree que se está alertando suficiente sobre los riesgos que tiene esta exposición a las pantallas?

—Yo creo que sí se alerta, pero no lo suficiente. Nosotros en todas las revisiones de los niños, a partir de los seis años, preguntamos si tienen móvil y si han visto las horas que pasan frente a la pantalla. Hay muchas veces que los niños cuando lo miran dicen, cinco horas. Tú no te das cuenta, pero al final tienes cinco horas y esas cinco horas que has estado pendiente de la pantalla, no has estado jugando, ni disfrutando, ni hablando con tus padres. Sí que es verdad que la adolescencia es complicada, pero nosotros siempre insistimos en los problemas de ciberadicciones, adicciones a internet o mal uso de internet.

¿Se muestra optimista ante esta realidad?

—Yo creo que los niños van a ver y van a hacer lo que los padres hagan. Entonces, lo que tenemos que cambiar muchas veces somos los padres. No le podemos decir que no les vas a dejar usar el móvil cuando te pasas seis o siete horas con el móvil, con la tablet o con el ordenador.

