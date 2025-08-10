Los Paúles, refugio para un centenar de solicitantes de asilo España es uno de los países de la U.E. con mayor número de denegaciones

Varios participantes del programa de protección internacional juegan al fútbol en los jardines de la residencia de Santa Marta el Tormes.

YMCA continúa con su compromiso de acogida y acompañamiento de personas solicitantes de protección internacional en la provincia.

Actualmente, el programa de Protección Internacional gestionado por YMCA cuenta con 165 plazas activas en Salamanca, distribuidas entre la sede principal en Santa Marta de Tormes, en la Residencia Universitaria de los Padres Paúles, y diversas viviendas tuteladas en la ciudad.

Este programa, financiado por el Ministerio de Inclusión y fondos europeos, tiene como objetivo principal proporcionar un espacio seguro y apoyo integral que facilite la inserción social, educativa y laboral de quienes huyen de situaciones de conflicto, persecución o vulnerabilidad en sus países de origen.

Alejandra Acosta, coordinadora estatal del programa internacional en YMCA, destaca la importancia de este apoyo para construir un proyecto de vida digna. «No solo se ofrece un techo y comida, sino un acompañamiento integral que abarca desde el aprendizaje del idioma y la cultura hasta la formación laboral y el apoyo psicológico», expresó.

Desde la asociación recalcan que, debido al contexto internacional, la demanda ha ido creciendo y adaptándose a nuevos perfiles de solicitantes que escapan de lugares en conflicto. Ahora llega un alto porcentaje de jóvenes que llegan solos y también familias vulnerables. Esta realidad ha llevado a YMCA a tener que seguir ampliando los recursos para atender a más personas, porque la necesidad sigue en aumento.

Los principales países de procedencia en esto momentos son de Malí, Senegal, Venezuela, Colombia y también de algún país Asiático.

Una de las mayores dificultades a las que se enfrentan estas personas que se acogen a este programa es el del idioma y los trámites legales. De ahí que desde la asociación también se les ofrezca asesoría jurídica.

El defensor jurídico Curro Sánchez Andrada señala que estas personas solicitantes, «desde el primer momento que son acogidas en el programa su situación es legal, y pueden trabajar como cualquier otro trabajador español».

Hasta que obtienen la condición de refugiado pueden pasar hasta varios meses o incluso años, por ese motivo el equipo legal ayuda a las personas a acceder a servicios básicos, y evitar de este modo situaciones de exclusión y velar por su protección. Además trabajan en coordinación con los equipos sociales, formativos y sanitarios para que no solo estén protegidas, sino que puedan avanzar hacia la autonomía.

Destacan que un gran porcentaje de estas solicitudes son rechazadas, y en ese instante también les dan apoyo legal. España junto con Alemania son dos de los países que tienen el mayor número de denegaciones de solicitudes de refugiados.

Respecto a la acogida por parte de la comunidad local, cabe destacar que no se han registrado episodios de rechazo o racismo en Salamanca ni en Santa Marta, gracias a la colaboración de los ciudadanos, los servicios públicos, las fuerzas de seguridad y los solicitantes.

Alejandra Acosta coordinadora estatal del programa del Programa de Protección Internacional explica que esta iniciativa, dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Inmigracionesy confinanciada por la Unión Europea ha atendido a unas 1.300 personas desde su puesta en marcha en 2020 «el programa es la respuesta del Estado español a las solicitudes de asilo que recibimos. En YMCA acompañamos a estas personas desde su llegada hasta que logran autonomía para integrarse plenamente en la sociedad», señala Acosta.

YMCA Salamanca dispone de 101 plazas en su centro residencial en los Paúles y otras 64 repartidas en 13 pisos tutelados para familias y personas que requieren mayor independencia. El programa contempla además un seguimiento continuo una vez finalizado su itinerario de inclusión, para atender desde YMCA futuras necesidades.

Según explicó, su trabajo se centra en un perfil muy concreto dentro de los extranjeros solamente en aquellos que ya hayan iniciado el trámite para obtener el estatuto de refugiado o protección subsidiaria.

Precisó que las personas atendidas son solicitantes que han formalizado su solicitud en la Policía Nacional y se encuentran en espera de la resolución, la cual es estudiada por el Ministerio del Interior.

Recalca que durante la tramitación, las personas solicitantes están en situación legal, cuentan con Número de Identificación, pueden acceder al permiso de trabajo a partir del sexto mes desde la entrevista. Es decir que aunque no tengan la condición definitiva de refugiado, pueden trabajar legalmente mientras esperan la resolución final.

Cuando se resuelve hay cuatro situaciones, concesión de asilo, de protección subsidiaria, de residencia por razones humanitarias o de denegación.