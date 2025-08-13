La patrulla que conoce hasta el perro del kiosquero La Policía en el Barrio lleva dos años de funcionamiento y ofrece un servicio al ciudadano de proximidad para solucionarle incidencias menores y no tener que desplazarse a la comisaría

El programa municipal «Policía en el Barrio» continúa activo tras dos años de funcionamiento en Salamanca. Con él, se ofrece un servicio de proximidad que acerca a los agentes municipales directamente a vecinos mediante una oficina móvil itinerante.

Este operativo, que se desplaza diariamente a distintos barrios de la ciudad, tiene como objetivo facilitar la atención directa a la ciudadanía y así evitar desplazamientos hasta la comisaría y agilizar la gestión de incidencias de menor entidad.

El subinspector de la Policía Local, responsable del operativo en el turno de la tarde de este lunes en El Arrabal, insiste a LA GACETA en la importancia de esta iniciativa para reforzar la presencia policial en los barrios y mejorar la comunicación con los ciudadanos. Según explica, el servicio funciona con un calendario previamente establecido que cubre todas las zonas de Salamanca, de manera que ningún barrio quede sin atención.

El vehículo móvil, acondicionado como una auténtica oficina sobre ruedas, permite a los agentes documentar las incidencias «in situ», incluso con fotografías que luego se derivan a los departamentos municipales correspondientes para su resolución. «Atendemos en promedio entre tres y cuatro personas al día» señala el subinspector, y añade que las situaciones más complejas se derivan a las patrullas especializadas, como las encargadas de asuntos familiares o seguridad ciudadana.

La plantilla policial rota para que todos los agentes puedan participar en el programa. En el turno del lunes, por ejemplo, acompañaban al subinspector un agente del servicio de motoristas y otro del multicar, con lo que se garantiza una cobertura completa y la posibilidad de intervenir rápidamente si fuera necesario. Lo fundamental es dar una imagen de proximidad y poder intervenir rápidamente si fuera necesario. «Lo más importante es proyectar una imagen cercana y accesible de la Policía Local, y generar confianza y con ello mejorar la visibilidad del cuerpo en cada barrio», apunta el subinspector.

Este miércoles 13 de agosto han estado de 9:00 a 11:00 horas en Pizarrales, en la plaza de Escritores, de 12:00 a 14:00 horas en el Rollo en Parque Picasso, y ya por la tarde de 19:00 a 21:00 horas en la Platina, en la calle Vicente Beltrán Heredia. El jueves 14 los barrios que visitarán son, de 9:00 a 11:00 horas en Capuchinos, en la Plaza Burgos, de 12:00 a 14:00 horas en la Vega, en la Plaza Maestro Luna y por la tarde 19:00 a 21:00 horas en San Bernardo, en la avenida de Villamayor. Este viernes al ser festivo no habrá operativo disponible.

Esta iniciativa responde a la creciente demanda de una atención policial más cercana y personalizada, donde el Ayuntamiento quiere reflejar un mayor compromiso con la seguridad ciudadana. Los vecinos pueden aprovechar estas visitas para comunicar incidencias o solicitar asesoramiento en materia de seguridad, todo ello sin tener que salir del barrio.

