¿Qué pasó tal día como hoy, 26 de septiembre, en Salamanca?

1925 Comienza la temporada de cine en el Bretón

Dio comienzo ayer en el elegante teatro Bretón, la temporada de cine, que promete ser muy del agrado del público. Fueron ayer proyectadas dos preciosas películas, una títulada «Faty y su abentura» y a continuación se pasó por la pantalla la admirable producción «Amad la vida».

1950 El Salamanca gana 4-1 al Cartagena tras un buen segundo tiempo

Para llegar a ese 4-1 holgado con que terminó el partido Salamanca-Cartagena, jugado en el Calvario, el equipo local tuvo que reñir una batalla durísima, saber sortear las dificultades que se le presentaron y dejarse en las zarzas del camino a uno de sus mejores jugadores.

1975 Aprobados los proyectos de urbanización de la calle Ávila

El pleno de la Corporación Municipal de ayer se aprobó la urbanización parcial de las calles Ávila y Juan de la Cierva, con obras de renovación de redes de agua, alcantarillado y alumbrado. Además, se adjudicaron las obras de la segunda fase de los accesos al barrio del Carmen.

2000 Lou Reed cerró en Salamanca su gira española

Lou Reed confirmó en Salamanca su grado de mito del rock con un concierto que llevó hasta el Palacio de Congresos a fieles de toda España, que disfrutaron tanto de los nuevo temas de su álbum como de los clásicos del músico de 58 años. El cantante dejó claro que le gustó tanto el sonido como el ambiente del recinto salmantino.

