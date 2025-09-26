Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

¿Qué pasó tal día como hoy, 26 de septiembre, en Salamanca?

Echamos un vistazo a la hemeroteca de LA GACETA para conocer lo sucedido en cuatro fechas distintas

La Gaceta

Viernes, 26 de septiembre 2025, 05:55

1925 Comienza la temporada de cine en el Bretón

Dio comienzo ayer en el elegante teatro Bretón, la temporada de cine, que promete ser muy del agrado del público. Fueron ayer proyectadas dos preciosas películas, una títulada «Faty y su abentura» y a continuación se pasó por la pantalla la admirable producción «Amad la vida».

1950 El Salamanca gana 4-1 al Cartagena tras un buen segundo tiempo

Para llegar a ese 4-1 holgado con que terminó el partido Salamanca-Cartagena, jugado en el Calvario, el equipo local tuvo que reñir una batalla durísima, saber sortear las dificultades que se le presentaron y dejarse en las zarzas del camino a uno de sus mejores jugadores.

1975 Aprobados los proyectos de urbanización de la calle Ávila

El pleno de la Corporación Municipal de ayer se aprobó la urbanización parcial de las calles Ávila y Juan de la Cierva, con obras de renovación de redes de agua, alcantarillado y alumbrado. Además, se adjudicaron las obras de la segunda fase de los accesos al barrio del Carmen.

2000 Lou Reed cerró en Salamanca su gira española

Lou Reed confirmó en Salamanca su grado de mito del rock con un concierto que llevó hasta el Palacio de Congresos a fieles de toda España, que disfrutaron tanto de los nuevo temas de su álbum como de los clásicos del músico de 58 años. El cantante dejó claro que le gustó tanto el sonido como el ambiente del recinto salmantino.

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿Por qué están engalanadas las calles del centro?
  2. 2 El burdel chino de la avenida de Portugal llega a la Audiencia con la principal implicada en rebeldía
  3. 3 Fallece Manolo Peña, delantero de la UDS en la década de los noventa
  4. 4 Trasladado de urgencia al Hospital un trabajador herido al caer de altura de dos metros en la zona de Guijuelo
  5. 5 Confusión con las ayudas agrarias por incendios: el Ministerio no menciona a Cipérez en el proyecto... pero dice que sí se beneficiará
  6. 6 «Ahora todo parece un desierto»
  7. 7 Las nuevas señales delimitan ya la zona peatonal de Salamanca
  8. 8 El 98% de los vehículos tiene permiso de acceso a la zona peatonal
  9. 9 Julio Norte ya da los primeros pasos en el hospital
  10. 10 Dimite el alcalde de El Pedroso tras ser condenado por encañonar a una persona: «Mi cabeza ya no puede más»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca ¿Qué pasó tal día como hoy, 26 de septiembre, en Salamanca?

¿Qué pasó tal día como hoy, 26 de septiembre, en Salamanca?