¿Qué pasó tal día como hoy, 25 de septiembre, en Salamanca?

Echamos un vistazo a la hemeroteca de LA GACETA para conocer lo sucedido en cuatro fechas distintas

Jueves, 25 de septiembre 2025, 08:12

1925 Se practican las diligencias procesales por el hurto de un alfiler

Entre las actuaciones procesales de ayer, se destacan: Celestino Martínez fuer puestos a disposición del Juzgado de Instrucción debido a que era reclamado por el Juzgado de Centro de Madrid. Al Juzgado de Instrucción se han enviado las diligencias practicadas en relación al hurto de un alfiler.

1950 Emocionante encierro en Lumbrales con motivo de sus fiestas

De todos los actos festivos que se celebran en Lumbrales, no hay ningún que tenga más emoción, más simpatía y popularidad que los tradicionales encierros. Ayer, los vecinos pudieron disfrutar de una jornada cargada de emociones y sin incidencias acompañada de la posterior corrida.

1975 Diez millones de pesetas para construir una guardería

El Ministerio de Trabajo concede una subvención de 10 millones de pesetas para la construcción de una guardería a la Cruz Roja Salamanca. La obra se llevará adelante en un terreno de 1.800 metros cuadrados ubicado en la carretera de Madrid en el termino de Santa Marta de Tormes.

2000 La carrera Popular Airtel moviliza a 2.500 salmantinos

Más de 2.500 personas participaron ayer en el II Circuito Airtel de Carreras Populares. La prueba se disputó sobre un recorrido aproximado de cuatro kilómetros por diferentes calles del centro de Salamanca. La iniciativa, cuyo objetivo es que la gente se divierta corriendo, empezó en Murcia el 26 de marzo y ya ha recorrido ya varias ciudades España.

