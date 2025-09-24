¿Qué pasó tal día como hoy, 24 de septiembre, en Salamanca? Echamos un vistazo a la hemeroteca de LA GACETA para conocer lo sucedido en cuatro fechas distintas

1925 Calwo y miss Amelia vuelven al Moderno

Después de pasarse por la pantalla la película titulada «El dolor de amar», se presentaron de nuevo ante el público salmantino, Calwo y miss Amelia, que presentaron originales trabajos de manipulación y telepatía. Además, celebró su función de despedida la canzonetista Maruja Gómez.

1950 Un niño ingresado en el Hospital Provincial al ser herido por una coz

Ha sido ingresado en el Hospital Provincial, el niño de cinco años, Valeriano Moreno Hernández, natural y vecino de Valdelacasa, que presentaba una fractura abierta, con hundimiento de la región frontal izquierda, que le produjo la coz de una caballería, propiedad de su padre.

1975 El pantano de Agueda, con un nivel de agua alarmante

La sequía amenaza a los pueblo de la zona. El embalse de Agueda, que tiene una capacidad de 17 millones de metros cúbicos presenta un nivel de agua alarmante. En la actualidad solo hay almacenados entre tres y cuatro millones de metros cúbicos. Esto corresponde a reservas para nueve semanas.

2000 ENUSA abre sus puertas para celebrar sus 15 años en Juzbado

A lo largo del día de ayer alrededor de 1.000 personas, la mayoría familiares de los cerca de 270 empleados, pudieron conocer de cerca el proceso de fabricación de los elementos cumbustibles que se realiza en ENUSA Industrias Avanzadas en Juzbado. La actividad conmemora los 15 años de la instalación de la fábrica en la localidad.

