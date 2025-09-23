¿Qué pasó tal día como hoy, 23 de septiembre, en Salamanca? Echamos un vistazo a la hemeroteca de LA GACETA para conocer lo sucedido en cuatro fechas distintas

1925 La compañía de Vilches se despide con «El amigo Teddy»

Anoche terminó su brillante campaña en el teatro de la calle de Toro la compañía de Ernesto Vilches. La obra elegida para despedir esta temporada fue «El amigo Teddy». Vilches lució sus extraordinarias facultades artísticas haciendo una verdadera creación del personaje principal.

1950 La Virgen de la Peña comienza su gira misionera

La Virgen de la Peña ha bajado de la Nava para la celebración de una misa. Durante el transcurso del día, la Virgen partirá con destino a San Martín para presidir las extraordinarias fiestas patronales. El domingo tendrá lugar una concentración en Sequeros en su honor.

1975 124 reclutas juraron bandera en la base aérea de Matacán

Con brillantez y solemnidad se celebró en la base aérea de Matacán, la jura de bandera de los reclutas del Arma de Aviación, pertenecientes al tercer reemplazo de este año. En total, 124 reclutas juraron la bandera en un acto que estuvo presidido por los gobernadores civiles y militares y el coronel jefe.

2000 El silencio de 700 personas condena la barbarie de ETA

Unas 700 personas se reunieron en la Plaza Mayor para manifestar su repulsa contra el asesinato del concejal del PP, José Luis Ruiz, a manos de los terroristas de ETA. Tras la concentración silenciosa de cinco minutos, un largo aplauso recordó a los muertos causados por el terrorismo. El acto contó con la presencia del presidente de la Diputación, Alfonso Fernández Mañueco.