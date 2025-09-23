Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

¿Qué pasó tal día como hoy, 23 de septiembre, en Salamanca?

Echamos un vistazo a la hemeroteca de LA GACETA para conocer lo sucedido en cuatro fechas distintas

La Gaceta

Martes, 23 de septiembre 2025, 05:55

1925 La compañía de Vilches se despide con «El amigo Teddy»

Anoche terminó su brillante campaña en el teatro de la calle de Toro la compañía de Ernesto Vilches. La obra elegida para despedir esta temporada fue «El amigo Teddy». Vilches lució sus extraordinarias facultades artísticas haciendo una verdadera creación del personaje principal.

1950 La Virgen de la Peña comienza su gira misionera

La Virgen de la Peña ha bajado de la Nava para la celebración de una misa. Durante el transcurso del día, la Virgen partirá con destino a San Martín para presidir las extraordinarias fiestas patronales. El domingo tendrá lugar una concentración en Sequeros en su honor.

1975 124 reclutas juraron bandera en la base aérea de Matacán

Con brillantez y solemnidad se celebró en la base aérea de Matacán, la jura de bandera de los reclutas del Arma de Aviación, pertenecientes al tercer reemplazo de este año. En total, 124 reclutas juraron la bandera en un acto que estuvo presidido por los gobernadores civiles y militares y el coronel jefe.

2000 El silencio de 700 personas condena la barbarie de ETA

Unas 700 personas se reunieron en la Plaza Mayor para manifestar su repulsa contra el asesinato del concejal del PP, José Luis Ruiz, a manos de los terroristas de ETA. Tras la concentración silenciosa de cinco minutos, un largo aplauso recordó a los muertos causados por el terrorismo. El acto contó con la presencia del presidente de la Diputación, Alfonso Fernández Mañueco.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La gran reordenación del tráfico en torno a San Esteban que impacta de Gran Vía a Canalejas y Sancti Spiritus
  2. 2 Fallece el exsenador Francisco de Vicente
  3. 3 Julio Norte, herido muy grave con una cornada en la espalda en San Agustín
  4. 4 La historia de la primera heladería de Salamanca: «Este helado está muy frío, ¿me lo podría calentar?»
  5. 5 Rescatada tras caerse, quedar inmovilizada y con el grifo abierto: las goteras alarmaron a los vecinos
  6. 6 Controlado el incendio junto a la carretera de Matilla de los Caños del Río
  7. 7 Castilla y León se congela con una temperatura mínima de -3,7º C en este punto
  8. 8 Consulta todos los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca este lunes 22 de septiembre
  9. 9 De grandes teatros a cines de barrio
  10. 10 Ni huella del calzado que hacía Peñaranda

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca ¿Qué pasó tal día como hoy, 23 de septiembre, en Salamanca?

¿Qué pasó tal día como hoy, 23 de septiembre, en Salamanca?