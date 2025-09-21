Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

¿Qué pasó tal día como hoy, 21 de septiembre, en Salamanca?

Echamos un vistazo a la hemeroteca de LA GACETA para conocer lo sucedido en cuatro fechas distintas

La Gaceta

Salamanca

Domingo, 21 de septiembre 2025, 05:45

1925 Los fuegos artificiales cierran las fiestas por todo lo alto

Como fin de feria, se quemó anoche una vistosa serie de fuegos artificiales, que llamó poderosamente la atención del numeroso público, a pesar de que la noche no era todo lo apacible que hubiera sido de desear. La de anoche fue, sin disputa alguna, la mejor sesión en mucho tiempo.

1950 Herido al caerse de una bicicleta en la carretera de Valladolid

A las once de la mañana de ayer fue asistido en la Casa de Socorro, por el doctor Revillo, Juan Francisco García, de 40 años de edad, vecino de Pedrosillo el Ralo. Al parecer, el accidente tuvo lugar al rompérsele los frenos de la máquina cuando circulaba por la carretera de Valladolid.

1975 Toma de posesión de 18 profesores adjuntos de Universidad

En la casa rectoral se celebró en la mañana de ayer una sencilla ceremonia en la que tomaron posesión de su cargo 18 profesores adjuntos de la Universidad. Presidió el acto el rector, acompañado por los vicerrectores y los decanos de Derecho, de Ciencias, de Medicina y de Farmacia.

2000 El centro cerrado al tráfico por el día «La ciudad sin mi coche»

El Ayuntamiento prohibe la circulación y el aparcamiento en 29 calles del centro de la ciudad desde las 0:00 de hoy hasta las 22:00 del viernes 22. Con estas restricciones, Salamanca se une a la convocatoria del Día Europeo «¡La ciudad sin mi coche!». El objetivo de esta iniciativa es aumentar la conciencia pública sobre el uso racional del vehículo propio.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Como toque el 73897 en la Lotería...»
  2. 2 Cinco personas heridas, entre ellas tres menores, tras volcar un coche en Villar de Peralonso
  3. 3 Diego Ventura explica muy clara la suspensión: «Que te maten un caballo no es plato de buen gusto»
  4. 4 Joyas, dinero y un kit de oro: desarticulado en Salamanca un grupo criminal especializado en robos con fuerza en viviendas
  5. 5 Las carnicerías, al límite por el precio de uno de sus productos más demandados: «No podemos mantenerlo»
  6. 6 Un turismo se empotra contra una farola en la calle Alfareros de Pizarrales
  7. 7 Sustitución exprés en La Glorieta: así queda el cartel de esta tarde
  8. 8 Cinco personas heridas, entre ellas tres menores, tras volcar un coche en Villar de Peralonso
  9. 9 21 multas por incumplir la ordenanza de rótulos
  10. 10 Aumenta la demanda de paja

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca ¿Qué pasó tal día como hoy, 21 de septiembre, en Salamanca?

¿Qué pasó tal día como hoy, 21 de septiembre, en Salamanca?