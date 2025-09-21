¿Qué pasó tal día como hoy, 21 de septiembre, en Salamanca? Echamos un vistazo a la hemeroteca de LA GACETA para conocer lo sucedido en cuatro fechas distintas

La Gaceta Salamanca Domingo, 21 de septiembre 2025, 05:45 Comenta Compartir

1925 Los fuegos artificiales cierran las fiestas por todo lo alto

Como fin de feria, se quemó anoche una vistosa serie de fuegos artificiales, que llamó poderosamente la atención del numeroso público, a pesar de que la noche no era todo lo apacible que hubiera sido de desear. La de anoche fue, sin disputa alguna, la mejor sesión en mucho tiempo.

1950 Herido al caerse de una bicicleta en la carretera de Valladolid

A las once de la mañana de ayer fue asistido en la Casa de Socorro, por el doctor Revillo, Juan Francisco García, de 40 años de edad, vecino de Pedrosillo el Ralo. Al parecer, el accidente tuvo lugar al rompérsele los frenos de la máquina cuando circulaba por la carretera de Valladolid.

1975 Toma de posesión de 18 profesores adjuntos de Universidad

En la casa rectoral se celebró en la mañana de ayer una sencilla ceremonia en la que tomaron posesión de su cargo 18 profesores adjuntos de la Universidad. Presidió el acto el rector, acompañado por los vicerrectores y los decanos de Derecho, de Ciencias, de Medicina y de Farmacia.

2000 El centro cerrado al tráfico por el día «La ciudad sin mi coche»

El Ayuntamiento prohibe la circulación y el aparcamiento en 29 calles del centro de la ciudad desde las 0:00 de hoy hasta las 22:00 del viernes 22. Con estas restricciones, Salamanca se une a la convocatoria del Día Europeo «¡La ciudad sin mi coche!». El objetivo de esta iniciativa es aumentar la conciencia pública sobre el uso racional del vehículo propio.