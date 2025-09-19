¿Qué pasó tal día como hoy, 19 de septiembre, en Salamanca? Echamos un vistazo a la hemeroteca de LA GACETA para conocer lo sucedido en cuatro fechas distintas

1925 Nuevo director del colegio salesiano de María Auxiliadora

Ha sido nombrado director del Instituto Salesiano de María Auxiliadora don Enrique Sainz. El nuevo director es muy querido y estimado en Salamanca, donde ha permanecido durante varios años como profesor, contribuyendo con su vasta cultura al desarrollo notable que ha alcanzado el centro.

1950 La Diputación homenajeará a Antonio García Boiza

Bajo la presidencia de Carlos Gutiérrez de Ceballos, la Diputación provincial celebró sesión plenaria en la que se expresó su pesar por la muerte del que fuera cronista de la provincia y asesor de la corporación Antonio García Boiza, al que se homenajerá con la reedición de su obra «Medallones salmantinos».

1975 El fuego destruye dos viviendas en la calle de Echegaray

Sobre las tres menos cuarto de la pasada madrugada se declaró un violento incendio en la vivienda ocupada por el conocido procurador de los tribunales, Ildelfonso García. El Parque de Bomberos tuvo que trabajar con cuatro coches y 12 hombres para reducir el fuego.

2000 José Tomás desprecia a La Glorieta al no querer matar

José Tomás salió entre almohadilllas de La Glorieta después de que no quisiera matar a a su primer toro y al segundo le cortara un oreja. El torero Galapagar vio como el puntillero de la empresa ejecutaba al astado después de que sonarán los tres avisos reglamentarios y él se negara a utilizar el estoque de descabellar.