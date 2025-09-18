¿Qué pasó tal día como hoy, 18 de septiembre, en Salamanca? Echamos un vistazo a la hemeroteca de LA GACETA para conocer lo sucedido en cuatro fechas distintas

1925 El Circo Price, gran actuación festiva en la Plaza de Toros

En nuestra plaza de toros actuó ayer la compañía de este importante circo, en el que hizo su presentación el famoso Blondín, al rey del aire, atravesado la plaza por la parte superior sobre una maroma con los ojos vendados. Este y otros númerosfueron del agrado del público presente.

1950 El madrileño Victorio García gana la VI Vuelta a Salamanca

Terminó la Vuelta Ciclista a Salamanca con la victoria absoluta del madrileño Victorio García, participante también en la última Vuelta a España y ganador de una de sus etapas. El ganador también se adjudicó el premio de la Montaña. La última etapa la ganó Pedro Prieto, de Zamora.

1975 Un herido grave al derrapar un coche en Castellanos de Moriscos

El suceso tuvo lugar sobre las siete de la tarde cuando un turismo que conducía en dirección a Salamanca derrapó en la carretera nacional 620. En el accidente resultó gravemente herido el acompañante del conductor, Elías Monje Vicente, de 62 años. Actualmente, el hombre se encuentra ingresado.

2000 Roberto Heras, brillante ganador de la Vuelta a España

El ciclista bejarano Roberto Heras , del equipo Kelme Costa Blanca, se proclamó ganador de la última edición del siglo XX de la Vuelta Ciclista a España tas superar sin problemas la última etapa, en la que se impuso el ciclista Santos González. Al ciclista bejarano le acompañaron en el podio de Madrid Angel Luis Casero del Festina, y Pavel Tonkov, del Mapei.

