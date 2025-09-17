Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

¿Qué pasó tal día como hoy, 17 de septiembre, en Salamanca?

Echamos un vistazo a la hemeroteca de LA GACETA para conocer lo sucedido en cuatro fechas distintas

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 05:30

1925 La Asociación de cultura musical busca mejorar sus conciertos

La Junta central ha comunicado que la Asociación de cultura musical de la ciudad busca mejorar los conciertos del nuevo curso, que se inaugurará el día 25. Por este motivo, se enviarán a Salamanca cuartetos, solistas afinados y, si aumenta el número de socios como se espera, orquestas reconocidas.

1950 Problemas para la depuración del agua en Salamanca

Varios días llevan ya los salmantinos con agua en mal estado. Esto se debe a que las compuertas del Pantano de Santa Teresa se han cerrado y se ha elevado a los depósito la agua estacanda del Tormes, sumado al calor y la falta de corriente, entre otros factores, provoquen este mal estado.

1975 Más de ocho millones de pesetas para dos cooperativas

En la Delegación Provincial de Sindicatos ha tenido lugar la entrega de dos préstamos concebidos a las cooperativas industriales 'Polimol' y 'Cocarsa'. En total se benefició a estas empresas con más de ocho millones de pesetas en créditos para que continúen con su actividad.

2000 Roberto Heras deja casi sentenciada la Vuelta

El salmantino Roberto Heras se proclamó vencedor, de manera impoluta, en la etapa de ayer que finalizaba en el Alto de Abantos. Es la segunda victoria en etapa del bejarano, quien deja visto para sentencia la Vuelta a España de este año. Se prevé que más de dos mil bejaranos acudan a la etapa final en Madrid para celebrar la victoria de su ilustre paisano.

