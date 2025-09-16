Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Fuegos artificiales que tuvieron lugar en Salamanca el pasado 14 de septiembre del año 2000.

Qué pasó tal día como hoy, 16 de septiembre, en Salamanca

Echamos un vistazo a la hemeroteca de LA GACETA para conocer lo sucedido en cuatro fechas distintas

Salamanca

Martes, 16 de septiembre 2025, 05:00

2000 - Los fuegos artificiales ponen el broche final a las fiestas

En la noche de ayer se puso punto final a unas fiestas que dieron inicio el pasado día 7. Nueve días de celebración que acabaron con los fuegos artificiales y los conciertos celebrados en la Plaza Mayor y el Palacio de Congresos. Además, destacar el segundo día consecutivo que se abrió la puerta grande de la plaza de toros de La Glorieta.

1975 - Impresionante exhibición de 'El rompecoches'

Uno de los platos fuertes de estas ferias y fiestas fue el de 'El rompe-coches' Alain Petit, que mantuvo en vilo a los salmantinos. 'El rompecoches' destrozó 12 vehículos en un show que comenzó haciendo girar un 127 y acabó con Alain saltando por un trampolín de 4 metros.

1950 - Accidente automovilístico en la carretera de Valladolid

Julián Losa García viajaba con sus familiares y mientras se dirigían a Salamanca, a la altura de Pedrosillo el Ralo, su vehículo impactó contra un árbol de la cuneta, volcando y, resultando heridos todos los ocupantes del coche. Los heridos fueron asistidos en Pedrosillo.

1925 - Mañana se celebra el I Campeonato Local de Atletismo

El Stadium se vestirá de gala para el festival que se va a realizar en el día de mañana. El I Campeonato Local de Atletismo está generando una gran expectación entre el público. Se espera que los grandes atletas de la ciudad se presenten para este evento único en la ciudad.

