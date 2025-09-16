Qué pasó tal día como hoy, 16 de septiembre, en Salamanca Echamos un vistazo a la hemeroteca de LA GACETA para conocer lo sucedido en cuatro fechas distintas

Fuegos artificiales que tuvieron lugar en Salamanca el pasado 14 de septiembre del año 2000.

2000 - Los fuegos artificiales ponen el broche final a las fiestas

En la noche de ayer se puso punto final a unas fiestas que dieron inicio el pasado día 7. Nueve días de celebración que acabaron con los fuegos artificiales y los conciertos celebrados en la Plaza Mayor y el Palacio de Congresos. Además, destacar el segundo día consecutivo que se abrió la puerta grande de la plaza de toros de La Glorieta.

1975 - Impresionante exhibición de 'El rompecoches'

Uno de los platos fuertes de estas ferias y fiestas fue el de 'El rompe-coches' Alain Petit, que mantuvo en vilo a los salmantinos. 'El rompecoches' destrozó 12 vehículos en un show que comenzó haciendo girar un 127 y acabó con Alain saltando por un trampolín de 4 metros.

1950 - Accidente automovilístico en la carretera de Valladolid

Julián Losa García viajaba con sus familiares y mientras se dirigían a Salamanca, a la altura de Pedrosillo el Ralo, su vehículo impactó contra un árbol de la cuneta, volcando y, resultando heridos todos los ocupantes del coche. Los heridos fueron asistidos en Pedrosillo.

1925 - Mañana se celebra el I Campeonato Local de Atletismo

El Stadium se vestirá de gala para el festival que se va a realizar en el día de mañana. El I Campeonato Local de Atletismo está generando una gran expectación entre el público. Se espera que los grandes atletas de la ciudad se presenten para este evento único en la ciudad.