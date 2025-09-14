Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen del año 2000 de un emotivo momento en el que emigrantes residentes en Argentina volvían a Salamanca. ARCHIVO

¿Qué pasó tal día como hoy, 14 de septiembre, en Salamanca?

Echamos un vistazo a la hemeroteca de LA GACETA para conocer lo publicado en cuatro fechas distintas

La Gaceta

Salamanca

Domingo, 14 de septiembre 2025, 05:00

2000 - Emigrantes residentes en Argentina vuelven a Salamanca

Lágrimas, abrazos y sentimientos de alegría, nostalgia y recuerdos que se agolparon en la mente de doce salmantinos que, tras años de ausencia, volvían a pisar la provincia que hace muchas primaveras —los emigrantes tienen entre 64 y 91 años— los vio nace. Llegan gracias a la 'Operación añoranza', una iniciativa conjunta del Ayuntamiento y la Diputación provincial.

1975 - Tumultuosa y violenta riña en el 'Barrio Chino'

El 'Barrio Chino' se convirtió en la noche de este miércoles en el escenario de una reyerta entre dos grupos de gitanos que terminó en una auténtica batalla campal. La riña fue muy violenta y tumultuosa hasta el punto de que fue necesaria la intervención de la Policía Local.

1950 - Un niño es atropellado por un coche en María Auxiliadora

El suceso ocurrió al final de la tarde de ayer. Francisco Javier Alonso, de seis años, se salió de la calzada y recibió un golpe de las aletas del coche, provocándole erosiones en el muslo izquierdo. Afortunadamente, el hecho quedó en un accidente y el niño pudo ser asistido en la Casa de Socorro.

1925 - La compañía de Margarita Xirgu cierra campaña en el Liceo

Los artistas que forman parte de la compañía de Margarita Xirgu han cerrado su brillante y provechosa campaña con el drama 'Magda', de Sudermann, obra traducida al castellano por Carlos Costa y José María Jordá. La historia interesó a los asistentes por su alta dosis de dramatismo.

