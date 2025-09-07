Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

¿Qué pasó tal día como hoy, 7 de septiembre, en Salamanca?

Echamos un vistazo a la hemeroteca para recordar lo publicado en LA GACETA

La Gaceta

Salamanca

Domingo, 7 de septiembre 2025, 06:00

1925 - Grave accidente de coche en la cuesta de la Golpejera

En el día de ayer, a las 18:30 horas, se notificó un accidente automovilístico cerca de Doñinos. Trágicamente, murió una persona y otras dos resultaron heridas. Se confirmó que el triste suceso ocurrió en la fatídica cuesta de la Golpejera, donde ya han sucedido varios accidentes de tráfico.

1950 - Un niño es mordido en la pierna por un perro

El incidente sucedió en la tarde, cuando Manuel Hernández Pérez, un niño de 8 años, fue llevado a la Casa del Socorro por una mordedura de perro. La mordida se hallaba en la pierna izquierda y le provocó al niño una herida contusa. Afortunadamente, el incidente no fue de gravedad.

1975 - Luces y sombras en el primer día de los juegos de Castilla y León

Durante la jornada de ayer, destacaron las claras derrotas del equipo de voleibol y del tenista Lavendeira ante rivales vallisoletanos. Sin embargo, Salamanca, al finalizar esta primera jornada, se colocaba líder de la clasificación por equipos con 82 puntos sobre los 75 de Valladolid.

2000 - Nueva Miss Salamanca, Patricia Ledesma Nieto

Salamanca ya tiene su candidata. Patricia Ledesma Nieto, de 19 años y estudiante de cuarto de Administración, se alzó con la victoria en la gala celebrada en el Garamond en el día de ayer, donde participaron 14 aspirantes. Patricia, junto a otras nueve candidatas, fue seleccionada para la final provincial, que se va a celebrar el próximo día 22 en el Palacio de Congresos.

