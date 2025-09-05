Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

¿Qué pasó tal día como hoy, 5 de septiembre, en Salamanca?

Echamos un vistazo a la hemeroteca para recordar lo publicado en LA GACETA

Viernes, 5 de septiembre 2025, 06:00

1925 - Arde una casa de campo en Villamor de los Escuderos

El suceso ocurrió alrededor de las 8:00 horas en la casa de campo de Palao situada en Villamor de los Escuderos. Afortunadamente, no causó graves incidencias y el fuego fue apagado con la ayuda de los vecinos. El incendio fue provocado por un desafortunado despiste de la sirvienta.

1950 - Una persona herida de gravedad por una viga

En la noche de ayer, fue ingresado en el Hospital provincial a Martín Martín tras habérsele caído una viga sobre su cabeza, provocándole una herida inciso contusa en la cabeza de gravedad. Como consecuencia, se encuentra hospitalizado. El incidente sucedió mientras Martín estaba trabajando.

1975 - El inspector de la Policía Armada, de visita en Salamanca

El inspector de la Policía Armada, José Tomé Marín, visitó Salamanca con el fin de inspeccionar la tercera compañía de la 72 bandera, cuya guarnición está establecida en esta ciudad. Durante su estancia, se reunió con los gobernadores militares y civiles. Además, de asistir a una exhibición militar.

2000 - Arias Cañete asegura la instalación de la planta de bioetanol

El ministro de Agricultura en una entrevista en exclusiva para LA GACETA ha comentado la posibilidad de que la planta de bioetanol se instale en Salamanca. Además, también ha querido destacar la Feria Agrocueparia de Salamanca como uno de los certámenes más importantes celebrados en España y resalta el reconocimiento internacional con el que cuenta.

