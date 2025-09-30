¿Qué pasó tal día como hoy 30 de septiembre? Echamos un vistazo a la hemeroteca de LA GACETA para conocer lo sucedido en cuatro fechas distintas

1925 Modificación en el servicio de trenes Medina-Salamanca

La compañía suprime, a partir del 5 de octubre, la circulación del tren sud-expreso número 5 poniendo en su lugar el sud-expreso número 7. El nuevo tren saldrá de Medina a las 6:30 de la mañana y llegará a Salamanca a las 8:15 horas. El tren solo tendrá paradas en Cantalapiedra y La Carolina.

1950 Un hombre al banquillo por robar en la facultad de Medicina

José Guiu Díaz ocupó el banco de los acusados por un delito de robo. Según se relatan los hechos el hombre penetró en los locales de la facultad de Medicina y se apodero de un aparato tomavistas y un proyector, el primero valorado en 2.000 pesetas y el segundo en 15.000.

1975 Salamanca evoca la exaltación de Franco a la Jefatura del Estado

Con motivo de la histórica fecha de la exaltación, Salamanca realizó una serie de actos. La jornada arrancó con la celebración de la misa en la ermita de Santiago, presidida por las autoridades salmantinas. Posteriormente, el delegado provincial de la Juventud pronunció la lección política.

2000 La Universidad inaugura el curso 2000-2001

La Universidad de Salamanca inauguró ayer el nuevo curso, el primero del siglo XXI, en el que se apuesta por la incorporación de las nuevas exigencias tecnológicas, según recalcó el rector, Ignacio Berdugo. El acto académico, que tuvo lugar en el Paraninfo del Edificio Histórico, contó con el presidente de la Real Academia de la Lengua y Literatura Española, Víctor García.