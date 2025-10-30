Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

¿Qué pasó tal día como hoy, 30 de octubre, en Salamanca?

Echamos un vistazo a la hemeroteca de LA GACETA para conocer lo sucedido en cuatro fechas distintas

La Gaceta

Salamanca

Jueves, 30 de octubre 2025, 06:00

Comenta

1925 - 'La sombra del padre', en el Teatro Bretón

Prosigue la notable compañía dirigida por Simó Raso y Zorrilla su brillante actuación en el Teatro Bretón. Anoche, con dos buenas entradas, fueron representados el diálogo de Parellada 'De pesca' y la comedia de Martínez Sierra, 'La sombra del padre', con éxito entre el público.

1950 - El Colegio Mayor Hernán Cortés inaugura su curso

Con solemnidad y la asistencia de personalidades destacadas de la vida intelectual y universitaria salmantina, celebró el domingo sus actos de inauguración de curso el colegio mayor hispanoamericano Hernán Cortés. Tras la misa en la parroquia de Sancti Spiritus, tuvo lugar el acto académico.

1975 - Salamanca celebra el aniversario de la Fundación

Al igual que el resto de las capitales españolas, Salamanca celebró ayer el XLII aniversario del discurso fundacional de José Antonio Primo de Rivera en el Teatro de la Comedia de Madrid. En la Jefatura Provincial del Movimiento, se pronunció una conferencia que versó sobre el tema.

2000 - 15.000 personas fueron al cementerio a dos días de Los Santos

Más de 15.000 personas acudieron ayer al cementerio católico, según las estimaciones del capellán Isidro Domínguez. Unos aprovecharon a limpiar las lápidas y colocar ramos de flores, mientras otros rezaban una oración en recuerdo de sus difuntos. Aunque la influencia de público ha sido masiva durante el fin de semana, se espera que el número de visitantes aumente.

