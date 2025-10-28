Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

¿Qué pasó tal día como hoy, 27 de octubre, en Salamanca?

Echamos un vistazo a la hemeroteca de LA GACETA para conocer lo sucedido en cuatro fechas distintas

La Gaceta

Martes, 28 de octubre 2025, 06:45

1925 Una estafa llega a los tribunales de la capital

Esta mañana se vio la causa instruida por el Juzgado de la capital contra un joven de 16 años, acusado de ser autor de un delito de estafa. Trabajador de una tienda de ampliaciones fotográficas domiciliada en Sevilla, cobró en Salamanca diversas cuentas que ascienden a 70 pesetas y que gastó en usos propios.

1950 Llegan los congresistas de la Unión Postal de las Américas

A las tres de la tarde de ayer llegaron procedentes de Madrid los representantes americanos y españoles que asisten al Congreso de la Unión Postal de las Amñericas y España. 91 congresistas llegaron a Salamanca y de las representaciones americanas, solamente la brasileña no ha podido realizar el viaje por tener que haberse ido a Suiza.

1975 El Hércules gana en el Helmántico con dos goles

Ni los refranes sirvieron de conjuro y los de Alicante gozosamente se salieron con la suya. 'No hay dos sin tres'. Y aquí está eñ tercer gol logrado por el Hércules en el Helmántico en los últimos tres años, con su tercera victoria. Los salmantinos hubieron de tragarse con resignación su esperanza tras el chaparrón del partido.

2000 Estopa provoca el delirio en un lleno pabellón de Würzburg

El grupo revelación del año. Estopa, triunfó en su actuación en el pabellón de Würzburg ante cerca de cautro mil espectadores. Tras ahcerse esperar unos diez minutos, David y Jose, los hermanos Muñoz, comenzaron a tocar 'Tu calorro' mientras miles de fans desfogaban sus ganas de pasárselo en grande con la música del grupo catalán.

