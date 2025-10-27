Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

¿Qué pasó tal día como hoy, 27 de octubre, en Salamanca?

Echamos un vistazo a la hemeroteca de LA GACETA para conocer lo sucedido en cuatro fechas distintas

La Gaceta

Lunes, 27 de octubre 2025, 06:34

Comenta

1925 Un hombre al banquillo por un delito de lesiones

El incidente tuvo lugar en Almenara de Tormes, según se relatan los hechos el procesado, Nicolás Martín, atacó con una piedra en la frente a José Manuel Ramos durante una riña. El fiscal pide una pena de dos meses y un día de arresto mayor y una indemnización a la víctima de 60 pesetas.

1950 El timo del décimo premiado se cobra una nueva víctima

La estafa del décimo premiado de la lotería ha cobrado una nueva víctima. Santiago Iñigo, de 25 años, caminaba por la calle Zamora cuando se le acercó un individuo cojeando para pedirle que le cobrará en su lugar un décimo premiado, pero que le diera una fianza para asegurarse que volvería.

1975 Finalizan las elecciones en los sindicatos

El sindicato de Hostelería y Actividades Diversas celebró la elección de sus integrantes. Este sindicato era el último que quedaba por elegir representantes, así que, con este acto concluyó la fase electoral a escala provincial. Mañana está prevista la constitución del Consejo de Trabajadores.

2000 Se retiran los primeros toldos anclados de la Plaza Mayor

La retirada de los toldos anclados a las fachadas de la Plaza Mayor empezó ayer a tomar cuerpo. Por la mañana «cayeron» las lonas del mesón Cervantes y por la tarde se eliminaron los toldos de la cafetería Berysa. La medida afecta a otros seis negocios. La retirada se produce sin que se haya determinado el sistema de sombrillas o lonas que sustituirá a los toldos.

