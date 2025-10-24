¿Qué pasó tal día como hoy, 24 de octubre, en Salamanca? Echamos un vistazo a la hemeroteca de LA GACETA para conocer lo sucedido en cuatro fechas distintas

1925 - Un niño, atropellado por una moto en el Paseo de Canalejas

Ayer por la tarde, a las 18:30 horas, un niño de 8 años, hijo de un honrado trabajador salmantino, fue atropellado por una moto en Canalejas. Parece ser que iba por ese paseo con una cabra y, al intentar que el animal no cruzase, fue arrollado.

1950 - Atendida por los sanitarios por graves quemaduras

A las 18:45 horas, en la Casa de Socorro, fue asistida por el doctor Juárez y el practicante Civieta, Leonor Jiménez Salazar, de 18 años, que presentaba quemaduras por todo el cuerpo. Fue trasladada e internada en el Hospital Provincial.

1975 - Entrega de los premios de la exposición de artesanía

Ayer por la mañana, tuvo lugar, en la Delegación Provincial de la Organización Sindical, el acto de entrega de premios a los ganadores de la última Exposición Provincial de Artesanía y Pintura, que estuvo abierta al público del 8 al 21 del pasado mes de septiembre.

2000 - Cientos de personas se manifiestan contra ETA en la Plaza

Cientos de ciudadanos se congregaron en la Plaza Mayor junto al ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, y al presidente de la Junta de Castilla y León, Juan José Lucas, en señal de protesta por el último atentado cometido por ETA. Además, los funcionarios de la prisión de Topas mostraron su repulsa con una concentración de 15 minutos en la cárcel.