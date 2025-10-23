Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

¿Qué pasó tal día como hoy, 23 de octubre, en Salamanca?

Echamos un vistazo a la hemeroteca de LA GACETA para conocer lo sucedido en cuatro fechas distintas

La Gaceta

Salamanca

Jueves, 23 de octubre 2025, 06:00

1925 - Despedida al magistrado Manuel del Busto tras su ascenso

En virtud de ascenso, fue promovido a la Audiencia territorial de Burgos el magistrado de la Audiencia Provincial de Salamanca Manuel del Busto. Durante su carrera profesional, mostró rectitud en el desempeño de los diversos cargos que ejerció en la capital charra durante años.

1950 - El gobernador civil visitó el viernes los pueblos de El Rebollar

La visita realizada por el gobernador civil a la zona del Rebollar tiene un amplio significado y abre también nuevas perspectivas a la rehabilitación de aquella comarca, necesitada de ayuda y protección sanitaria, cultural y económica. Se interesó por las necesidades y problemas existentes en la zona.

1975 - Manuel Sánchez, presidente del Sindicato de Vidrio y Cerámica

Dos sindicatos celebraron elecciones en Salamanca ese día: Hostelería y Vidrio y Cerámica. El primero de ellos eligió a Manuel Sánchez Martín como presidente. En Hostelería, sin embargo, Ángel Ricardo García y Balmodero Fraile fueron reelegidos como presidente y vicepresidente.

2000 - Excelente acogida de la Feria del Libro Antiguo entre los ciudadanos

La VIII Feria del Libro y de Ocasión obtuvo unos resultados muy positivos tanto en afluencia de público como en ventas, según afirmaron los vendedores en el segundo día de la cita cultural. Los libreros más veteranos coincidieron en que la feria es una de las mejores de Castilla y León. Los ciudadanos se agolparon en las 24 casetas para poder observar ejemplares antiguos de hace siglos y piezas de ocasión.

