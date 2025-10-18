¿Qué pasó tal día como hoy, 18 de octubre, en Salamanca? Echamos un vistazo a la hemeroteca de LA GACETA para conocer lo sucedido en cuatro fechas distintas

Concentración contra la banda terrorista de ETA en en frente del Edificio Histórico de la Universidad.

La Gaceta Salamanca Sábado, 18 de octubre 2025, 05:50

2000 - Los salmantinos rechazan la crueldad de ETA

Los salmantinos volvieron ayer a pedir la paz en varias concentraciones silenciosas que congregaron a cientos de asistentes en distintos puntos de la ciudad. Durante cinco minutos, representantes de todas las instituciones salmantinas, junto a cientos de ciudadanos, se concentraron en silencio en la Plaza Mayor yen frente del Edificio Histórico de la Universidad.

1975 - El Ayuntamiento visita el vertedero municipal

Ante la Corporación Municipal fue presentado de manera oficial todo el aparato o dispositivo operacional que «Construcciones y Contrataciones, S.A.», ha desplegado desde que se hizo cargo de la recogida de basura domiciliaria y de la limpieza de las calles de la ciudad.

1950 - Un hombre acusado de allanamiento de morada

Según se relatan los hechos, el procesado, Rafael Sevillano, que ha sido condenado con anterioridad por delitos similares, se introdujo en una casa en Saldeana con la intención de hurtar lo que encontrara en ella. El fiscal ha solicitado la pena de cinco meses de arresto mayor y una multa de 2.000 pesetas.

1925 - Debut la compañía Mimi Aguglia en el Teatro Liceo

En el teatro de la calle Dr. Riesco se presentó anoche la compañía Mimi Aguglia, con la obra de Alexander Sesson 'La mujer X', una compleja comedia que dio la posibilidad a Mimi de lucir sus envidiables facultades de actrices por las que fue muy ovacionada por el público.